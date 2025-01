Rapina ad un pensionato a Lentini vicino Siracusa, l'uomo si oppone e viene massacrato: ridotto in fin di vita

Un episodio brutale a Lentini, in provincia di Siracusa: un uomo di 72 anni, pensionato, è stato ridotto in fin di vita da due persone che lo avrebbero massacrato perché si sarebbe opposto a un tentativo di rapina. L’anziano sarebbe stato colpito con calci e pugni. Ora si trova ricoverato in prognosi riservata e sarebbe in gravissime condizioni.

Pensionato aggredito a Lentini

Le informazioni sono ancora in divenire e la dinamica dei fatti è ancora al vaglio di polizia e carabinieri. Come riporta Blog Sicilia l’episodio si è consumato domenica 19 gennaio a Lentini, in provincia di Siracusa.

Un pensionato di 72 anni stava passeggiando lungo via Libertà quando sarebbe stato avvicinato da due persone, probabilmente molto più giovani di lui.

Grave aggressione a Lentini, in provincia di Siracusa. Un pensionato di 72 anni è stato massacrato di botte per essersi opposto a un tentativo di rapina: l'uomo è in fin di vita

I due avrebbero tentato di prelevargli dei soldi ma il 72enne si sarebbe opposto. La coppia di malviventi avrebbe dunque iniziato a colpirlo con calci e pugni, accanendosi soprattutto sul volto della vittima.

L’anziano sarebbe infine rovinato al suolo, ma le sue urla avrebbero attirato l’attenzione dei residenti che, infine, avrebbero messo in fuga gli assalitori.

I soccorsi e le indagini dopo la rapina

L’uomo è stato dunque trasportato presso l’ospedale di Lentini dove attualmente si trova ricoverato in prognosi riservato. Le sue condizioni di salute sarebbero gravissime. Blog Sicilia aggiunge che il personale sanitario, per il momento, non si sbilancia sulle possibilità di recupero della vittima.

Nel frattempo la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta. Secondo le prime informazioni al vaglio delle forze dell’ordine si cercano due giovani, uno delle quali con la barba.

La condanna del sindaco

Sulla vicenda è intervenuto Rosario Lo Faro, sindaco di Lentini, che sui social ha condiviso “lo sdegno di tutta la comunità” e ha riportato i fatti avvenuti in una giornata che “sembrava una domenica come le altre” ma che si è trasformata in “un incubo” per la vittima.

Ancora, il primo cittadino di Lentini riporta il suo impegno nel “seguire attentamente la vicenda” mentre sta “sollecitando le forze dell’ordine” affinché la sua comunità “possa riprendere a vivere serenamente”. Recentemente a Bari un tassista è stato accoltellato brutalmente mentre svolgeva il suo lavoro da due rapinatori che si fingevano clienti.