Rapina a Piacenza al magazzino Dhl con armi e camion incendiati: strada bloccata, bottino da milioni di euro

Maxi rapina a Monticelli d’Ongina, in provincia di Piacenza, dove un gruppo di almeno 15 persone ha forzato l’ingresso dell’hub logistico in località La Secca. I malviventi hanno neutralizzato le due guardie giurate all’ingresso dell’area, sottraendo poi diversi dispositivi elettronici in un magazzino della compagnia Dhl. Dopo il colpo, andato a segno, la banda è fuggita in direzione di Cremona.

Rapina al magazzino Dhl nell’hub di Monticelli d’Ongina (Piacenza)

La rapina, studiata nei minimi dettagli, è stata messa a punto con due furgoni.

Prima di entrare nel complesso, i malviventi hanno disseminato alcuni chiodi lungo le vie d’accesso del magazzino.

La rapina è avvenuta in un hub logistico di Monticelli d'Ongina, in provincia di Piacenza

In un secondo momento, come riportato dall’edizione online del Corriere di Bologna, alcune vetture (precedentemente rubate) sono state date alle fiamme, in modo da impedire l’intervento delle forze dell’ordine.

La merce sottratta

La sbarra d’ingresso dell’hub logistico è stata quindi abbattuta e le due guardie giurate che ispezionavano il polo sono state minacciate con fucili d’assalto.

Una volta penetrati all’interno, i criminali hanno rubato diversi dispositivi stoccati nel magazzino, tra cui smartphone e tablet.

Il valore totale della merce sottratta è ancora in fase di stima, ma potrebbe ammontare a milioni di euro.

La fuga

Dopo aver rubato la merce, la banda si è data alla fuga in direzione di Cremona.

Le indagini su quanto avvenuto, immediatamente avviate dai carabinieri giunti sul posto, sono tutt’ora in corso.

La speranza dei militari è di ottenere testimonianze o dettagli utili a far luce sulla vicenda.