Ralf Schumacher picchiato dall'ex moglie Cora, il racconto del figlio David dopo il coming out del padre

Non c’è pace dopo il coming out per Ralf Schumacher: a disegnare un nuovo sfondo alle continue schermaglie con l’ex moglie Cora Brinkmann si aggiunge ora la versione del figlio David, che fornisce nuovi pezzi all’intricato puzzle familiare. Oltre a lamentare la vendita della villa di famiglia, la donna ha affermato di non avere notizie di suo figlio a causa dell’ex pilota. Un racconto smentito da David, che su Instagram ha accusato la madre di manipolazione, minacce e violente liti con Ralf.

Ralf Schumacher, la faida con l’ex moglie Cora

È una battaglia che non trova tregua quella ra l’ex pilota di Formula 1 Ralf Schumacher e la sua ex moglie, Cora Brinkmann.

Da parte di quest’ultima, in tempi recenti, è arrivato l’attacco pubblico all’ex marito per aver messo in vendita la loro vecchia residenza vicino Salisburgo, una villa dal valore di 4,5 milioni di euro. La donna sostiene di aver scoperto la notizia per caso, navigando sul sito dell’agenzia immobiliare.

Ralf Schumacher e Cora Brinkmann hanno divorziato nel 2015

Ora da Cora arriva un’altra pesante critica a Ralf Schumacher: quella di aver interferito nel rapporto fra lei e il figlio David, che da tempo non le invierebbe messaggi né le fornirebbe informazioni sulla sua vita.

Cosa ha detto David, il figlio di Ralf Schumacher

Secondo l’ex moglie, Ralf Schumacher avrebbe quindi alimentato un sentimento di rancore, manifestato dal figlio nei suoi confronti. Tuttavia, il diretto interessato ha smentito la madre su Instagram.

“Non vorrei parlare di questioni familiari in pubblico ma sfortunatamente mia madre sembra pensarla diversamente” ha esordito sulla piattaforma David Schumacher, in un post successivamente rimosso. “Voglio solo vivere la mia vita in pace e raggiungere i miei obiettivi”.

Il racconto di David: Ralf Schumacher picchiato da Cora

“Quando i miei genitori hanno divorziato nel 2015, mi ha minacciato dicendomi che, se non fossi rimasto a vivere con lei, avrebbe distrutto il sogno della mia vita, cioè di diventare un pilota automobilistico, in quanto sarebbe stata necessaria la sua firma su alcuni documenti” ha poi aggiunto David.

“Dato che lei soffriva di problemi mentali e non era nello stato d’animo giusto per prendersi cura di me, non volevo più starle vicino” ha chiarito. “Un giorno voleva separarmi da mio padre contro la mia volontà e la lite è degenerata a tal punto che abbiamo dovuto chiamare la polizia perché si era messa a picchiarlo senza sosta”.

“Le continue accuse contro di lui di avermi messo tutto in testa e di parlare solo male di lei non sono nemmeno lontanamente vere” ha affermato.

Ralf Schumacher, nella versione del figlio, avrebbe cercato invece di facilitare i rapporti fra il ragazzo e sua madre. “Per anni papà ha cercato di convincermi di darle un’altra possibilità” ha spiegato, prima di chiedere alla madre, sinteticamente “per favore, lasciaci in pace e lasciaci vivere le nostre vite. E noi lasceremo in pace anche te”.