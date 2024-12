Ragno violino nella sede del Pd di Livorno, morsa la 70enne Laura Romboli: come sta la dirigente di partito

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Durante una riunione serale nella sede del Pd di Livorno, Laura Romboli, dirigente di partito, è stata morsa da un ragno violino. L’episodio è avvenuto mercoledì scorso nella sede federale di via Donnini, vicino alla stazione ferroviaria. Grazie a un intervento tempestivo, la dirigente 70enne è ora fuori pericolo. La sede, frequentata ogni giorno da decine di persone, è stata chiusa per 24 ore e sottoposta a disinfestazione.

Dirigente Pd morsa da un ragno

L’episodio è avvenuto nella serata di mercoledì, durante una riunione della segreteria del Pd. Laura Romboli, che indossava una tuta, ha inizialmente attribuito il fastidio a una puntura di zanzara.

Solo osservando i segni sulla gamba, due piccoli morsi circondati da rossore, ha riconosciuto il possibile morso di un ragno violino. Grazie a una diagnosi tempestiva, il medico di famiglia le ha prescritto cortisone e antibiotici.

Dirigente morsa da un ragno violino in una sede del Pd di Livorno

La dirigente non ha avuto bisogno di ricorrere al pronto soccorso ed è ora fuori pericolo, anche se il percorso di guarigione potrebbe richiedere tempo.

Chiesta disinfestazione a Livorno

La sede del Pd in via Donnini, frequentata quotidianamente da numerose persone, è stata immediatamente chiusa dopo l’accaduto. Sono state eseguite tre disinfestazioni in meno di 24 ore per garantire la sicurezza dei locali.

Sergio Muzi, delegato all’organizzazione della federazione labronica, ha raccontato che la sera dell’incidente erano in 12 attorno a un tavolo e che il ragno, molto piccolo, è probabilmente entrato dal giardino. “Non ce ne siamo accorti perché è quasi impossibile da vedere, soprattutto con poca luce. Laura è stata l’unica a essere morsa”, ha dichiarato.

Dopo le operazioni di bonifica, la sede ha riaperto ieri in condizioni di sicurezza. Il partito ha anche avvisato i colleghi e i responsabili del vicino circolo 25 Aprile, che si trova nello stesso edificio.

Come sta Laura Romboli

Laura Romboli, 70 anni, è una figura di spicco del Pd livornese con deleghe al terzo settore e un passato da consigliera comunale a Rosignano Marittimo. Attualmente vive nella frazione del Gabbro.

In un’intervista, ha rassicurato sulle sue condizioni di salute: “Grazie alla diagnosi rapida, non è stato necessario andare al pronto soccorso. Se si interviene in tempo, è sufficiente consultare il medico di famiglia”. Ha inoltre esortato a non intasare i triage ospedalieri senza necessità.

Nonostante il morso, Romboli si è detta tranquilla e ha elogiato le rapide misure prese per la sicurezza della sede. Sono diversi i personaggi noti che hanno raccontato la loro esperienza con il ragno violino, come il doppiatore Maurizio Merluzzo.