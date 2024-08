Ragno violino a Capena vicino Roma: trovati quattro esemplari in una casa, uno era nella cameretta di un bimbo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Una notte da incubo. È quella vissuta da una donna a Capena, vicino Roma, dopo aver trovato in casa quattro esemplari di ragno violino, uno dei quali nella cameretta del figlio di 8 anni. Fortunatamente non è successo nulla, nessun morso ma solo tanta paura.

Quattro ragni violino in una casa a Capena vicino Roma

A raccontare la vicenda è Il Messaggero, che ha raccolto le parole dell’esperto Andrea Lunerti, intervenuto nel cuore della notte nell’abitazione della donna a Capena, a nord di Roma, per ripristinare la sicurezza nella villetta

La donna è stata molto coraggiosa, ha detto: “Nonostante il panico iniziale è riuscita a gestire al meglio la situazione”.

La scoperta attorno alla mezzanotte: la donna ha trovato quattro ragni in casa: due nel locale lavanderia, uno in corridoio e il quarto nella camera del figlio di 8 anni.

Dopo i primi sospetti è arrivata la certezza: almeno 3 sono stati identificati dall’esperto come ragno violino. La donna si è già rivolta a una ditta di disinfestazione.

Nelle scorse settimane nella villetta sono stati effettuati dei lavori per installare una piscina in giardino. Un gran trambusto che potrebbe aver provocato l’arrivo in casa di questi ragni.

Come è fatto il ragno violino

Il nome del ragno violino (Loxosceles rufescens) deriva da una macchia a forma di violino abbastanza riconoscibile sulla schiena.

Si tratta di un aracnide di colore marrone-giallastro, presenta lunghe zampe e può raggiungere dimensioni tra i 7 e i 9 mm.

Sono generalmente pacifici e mordono raramente, solo se disturbati. Presenti da sempre in Italia, questi aracnidi preferiscono luoghi appartati e isolati dove nascondersi dai loro predatori naturali ma sono a loro agio anche negli ambienti domestici.

Possono intrufolarsi nelle case, più spesso d’estate, trovando rifugio in solai, cantine, crepe nei muri, dietro mobili e battiscopa.

Il morso del ragno violino

Il ragno violino ha un morso velenoso, solitamente non letale tranne alcuni gravi casi, come il carabiniere di 52 anni morto a Palermo lo scorso luglio.

Il morso del ragno violino è impercettibile, ci si rende conto soltanto quando appaiono i sintomi, generalmente, prurito, rossore e bruciore nell’area del morso.

Nei casi più seri può provocare febbre, nausea e vomito, fino a una forma di necrosi della parte colpita (ma solo nei casi più rari).

Cosa fare se si viene morsi

Secondo gli esperti del centro Antiveleni del Policlinico Gemelli di Roma, se si viene morsi da un ragno violino è bene pulire la zona del morso con acqua ossigenata.

Se si presentano sintomi più gravi è opportuno andare al pronto soccorso dove verrà somministrata una terapia antibiotica o del cortisone, secondo quanto stabilito dal medico.