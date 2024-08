Ragazzo di 24 anni trovato morto in Val Pusteria in Alto Adige, i carabinieri non escludono l'omicidio

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il corpo senza vita di un giovane è stato rinvenuto nelle campagne di Vandoies, in Val Pusteria, Alto Adige. La vittima è un ragazzo di 24 anni del posto, morto in circostanze che, al momento, rimangono avvolte nel mistero. Il ritrovamento, avvenuto verso le 8 di domenica 18 agosto da parte di alcuni turisti, ha scatenato l’immediata mobilitazione del soccorso alpino della Guardia di Finanza e dei carabinieri, i quali stanno indagando su quello che sembra un omicidio.

Ragazzo morto in Val Pusteria: ipotesi omicidio

Come riporta il Corriere della Sera, il cadavere è stato trovato in un pascolo di alta montagna, in una zona impervia accessibile solo con mezzi idonei, a circa 1.600 metri di altitudine nei pressi della malga Raffalt.

Vicino al corpo, è stata trovata l’auto del giovane, dettaglio che potrebbe aiutare a ricostruire gli ultimi spostamenti della vittima. Gli inquirenti ipotizzano che il decesso sia avvenuto nelle prime ore dell’alba, tra le 5 e le 6 del mattino.

Fonte foto: tuttocitta.it

Il cadavere del 24enne è stato trovato nelle campagne di Vandoies, in Val Pusteria

Al momento, le indagini procedono in tutte le direzioni. Il sopralluogo effettuato dai carabinieri e dagli esperti della scientifica ha rivelato una scena “complessa” ed “enigmatica”, che lascia aperta l’ipotesi di un omicidio.

Le indagini sull’accaduto

Nonostante i primi rilievi, infatti, non è ancora chiaro come il giovane abbia perso la vita.

Gli accertamenti medico-legali saranno fondamentali per determinare la causa esatta del decesso e capire se si sia trattato di un atto violento o di un incidente.

In parallelo, gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore della vittima, interrogando amici e familiari per capire se ci fossero conflitti o situazioni sospette.

A 50 chilometri il dramma di San Candido

A complicare il quadro, il ritrovamento del cadavere del 24enne è avvenuto lo stesso giorno in cui, a circa 50 chilometri di distanza, a San Candido, le forze speciali del Gis sono intervenute per un duplice omicidio.

A San Candido un uomo ha ucciso il padre e una vicina di casa, poi si è barricato in strada e si è sparato.