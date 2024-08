Uccide padre e una donna a San Candido, Protezione civile: "Non uscite di casa". Assassino barricato si spara

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un uomo ha ucciso il padre e una donna a San Candido, in Alto Adige. La Protezione civile ha dato il via a una caccia all’omicida. È stata emessa, via radio, un’allerta agli abitanti della zona. Questa chiede di “non lasciare le case”. L’assassino si è barricato in casa e, dopo l’intervento dei carabinieri, si è sparato.

L’intervento dei carabinieri

Il Gruppo di intervento speciale dei carabinieri ha fatto irruzione nell’appartamento di San Candido in cui si è barricato un 50enne dopo aver ucciso il padre e una donna.

Come riportato da La Repubblica, l’uomo ha sparato ai carabinieri che non hanno risposto al fuoco, poi si è nascosto in una stanza e ha rivolto l’arma verso se stesso. Ora versa ora in gravi condizioni.

Fonte foto: Tuttocittà.it I fatti sono avvenuti a San Candido, in Alto Adige.

Cosa è successo a San Candido

L’uomo che avrebbe ucciso il padre e una donna a San Candido è Ewald Kühbacher, mentre il nome del padre è Hermann. L’anziano aveva perso la moglie nel 2019. La donna uccisa sarebbe una vicina di casa, Jud Waltraud, 50 anni, colpita sulle scale dopo essere intervenuta insospettita dai rumori che provenivano dall’abitazione di Kühbacher.

Nell’appartamento è stato trovato il corpo senza vita del padre 90enne dell’aggressore. L’omicidio sarebbe stato commesso attorno alla mezzanotte tra sabato 17 e domenica 18 agosto.

L’allarme e l’intervento dei vigili del fuoco

Nella serata di sabato i vicini della donna uccisa avevano sentito una lite e poi odore di gas. I vigili del fuoco, chiamati dai condomini, non sono riusciti a intervenire a causa dei colpi di fucile che l’uomo ha esploso uccidendo la donna e barricandosi poi in casa.

L’arma da fuoco che l’uomo avrebbe usato sarebbe il fucile da caccia del padre, che era un ex guardia forestale.

L’allerta della Protezione civile

In mattinata, la Protezione civile del Comune di San Candido aveva chiesto alla cittadinanza “per motivi di ordine pubblico di non lasciare le case fino ad ordine contrario”.

Una volta completate le operazioni del Gis e delle forze dell’ordine, la Protezione civile dell’Alto Adige ha diffuso un nuovo avviso per comunicare che “l’operazione della polizia è terminata e non c’è più alcun pericolo per la popolazione di San Candido”.