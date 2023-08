Ragazzo di 17 anni muore annegato a Marina di Lesina vicino Foggia: stava facendo il bagno con il padre

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Tragedia in mare in Puglia. Un ragazzo di 17 anni è morto annegato mentre stava facendo il bagno nel mare agitato nella località balneare di Marina di Lesina, nel Foggiano. Con lui c’era il padre, che è stato tratto in salvo dall’intervento del bagnino. Per il giovane invece, trascinato al largo, non c’è stato niente da fare.

17enne annega a Marina di Lesina

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di oggi, sabato 12 agosto, a Marina di Lesina, frazione di Lesina, in provincia di Foggia. Secondo quanto riporta Ansa, la vittima è un ragazzo di 17 anni originario della Romania e residente con la famiglia a Foggia.

Secondo quanto ricostruito, il giovane stava facendo il bagno assieme al padre nel mare agitato. I due sarebbero andati in difficoltà dopo essere stati sorpresi da onde molto alte.

I soccorsi

Il bagnino dello stabilimento balneare dove la famiglia dei due stava trascorrendo la giornata li ha notati e si è tuffato per andare in loro soccorso. È riuscito a raggiungere il padre e a portarlo in salvo a riva.

Niente da fare invece per il figlio, che è stato trascinato al largo dalle correnti. Alcuni bagnanti si sono tuffati e hanno provato a raggiungerlo, senza successo.

Il corpo privo di vita del 17enne è stato ritrovato dopo circa un’ora di ricerche dal personale della Guardia costiera, intervenuta sul posto assieme al 118, con ambulanze e elisoccorso.

A Monopoli muore un 46enne

Giornata nera in Puglia: oltre al 17enne nelle stesse ore è morto annegato anche un uomo di 46 anni. È successo a Monopoli, in provincia di Bari.

Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, l’uomo, residente a Rutigliano (Bari), stava facendo il bagno in un tratto di spiaggia libera insieme ai suoi due figli quando ad un certo punto avrebbe accusato un malore.

Soccorso dai bagnini, è stato portato a riva dove i sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo. Per il 46enne purtroppo non c’è stato niente da fare. Un’altra tragedia dunque colpisce Monopoli, dopo quella del bambino di 4 anni annegato al parco acquatico cittadino.