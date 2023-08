Bambino di 4 anni annega in un parco acquatico di Monopoli, inutili i soccorsi: indagano i carabinieri

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un bambino di 4 anni e mezzo è annegato in un acquapark di Monopoli, in provincia di Bari. La tragedia è avvenuta intorno alle ore 18 di venerdì 11 agosto. Il bambino si trovava nel parco acquatico insieme alla sua famiglia, originaria della provincia di Brindisi. Per motivi ancora da chiarire, il piccolo è annegato mentre stava giocando in una delle piscine della struttura.

In corso le indagini dei carabinieri

Sulla vicenda indagano i carabinieri, ma secondo una prima ricostruzione il bambino potrebbe aver battuto la testa dopo essere caduto sul bordo della piscina. Ma, come detto, spetterà ai carabinieri accertare l’esatta dinamica dell’incidente.

Le immagini riprese dalle telecamere del parco acquatico saranno importanti per le indagini, nel caso in cui abbiano ripreso la scena dell’incidente.

Inutili i tentativi di rianimare il bambino

Gli inquirenti stanno cercando di capire come il bambino sia finito in un punto della piscina in cui non toccava. Ogni tentativo di rianimare il bambino sul posto è stato vano.

Dopo i primi soccorsi il piccolo è stato portato in ospedale in ambulanza, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

