Ragazzo di 16 anni morto sotto la valanga a Plan in Val Passiria in Alto Adige: incidente durante fuori pista

Seconda vittima in pochi giorni tra le nevi dell’Alto Adige. Un ragazzo di 16 anni, Markus Raffl, è morto travolto da una valanga durante un fuoripista a Plan, in Val Passiria. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio di domenica 3 marzo, non ha avuto testimoni. L’allarme è stato lanciato in serata dai familiari, a causa del mancato rientro del giovane.

Il 16enne morto a Plan, in Val Passiria

L’allarme è stato lanciato dai familiari del giovane intorno alle 19.30, preoccupati dal fatto che il ragazzo non fosse rientrato a casa.

Le ricerche si sono attivate subito dopo la chiamata dei soccorsi e si sono tragicamente concluse alle 21.

La vittima è stata travolta da una valanga durante un fuoripista a Plan, in Val Passiria, in Alto Adige

A quell’ora, infatti, il corpo del sedicenne è stato ritrovato sotto un cumulo di neve.

Il pericolo valanghe

Attualmente, a causa delle recenti nevicate, il pericolo di valanghe lungo la cresta di confine nella zona è di grado 3 su 5 (“marcato”).

Il rischio è indicato da una scala europea del pericolo, che facilita una rappresentazione comprensibile.

La scala è suddivisa in cinque livelli numerati e associati a dei colori: il livello 1 (verde) indica una situazione in cui il distaccamento è improbabile. Con il livello 5 (scacchi rossi e neri) sono invece probabili grandi valanghe spontanee, anche su pendii non particolarmente ripidi.

Un’altra vittima tra le nevi dell’Alto Adige

Si tratta della seconda vittima in pochi giorni in Alto Adige. Recentemente un’altra valanga si è staccata a Racines di Dentro e ha travolto tre persone, tutti turisti tedeschi.

Uno di loro è morto, gli altri due sono stati soccorsi e successivamente ricoverati in rianimazione a Bolzano, in condizioni critiche.

La valanga è caduta in zona Wumblsalm, un’area piuttosto isolata a oltre un chilometro di distanza dagli impianti sciistici di risalita. L’allarme è stato lanciato verso le ore 17 di mercoledì 28 febbraio 2024.