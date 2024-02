Valanga in Alto Adige a Racines di Dentro travolge tre turisti tedeschi: uno è morto, gli altri due sono gravi

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tragedia in Alto Adige: una valanga si è staccata a Racines di Dentro, travolgendo tre persone, tutti turisti tedeschi. Bilancio drammatico: uno è morto, gli altri due sono stati soccorsi e successivamente ricoverati in rianimazione a Bolzano in condizioni critiche.

Valanga a Racines di Dentro in Alto Adige: tre turisti travolti, uno è morto

La valanga ha colto i tre turisti alla sprovvista. L’allarme è stato lanciato verso le ore 17 di mercoledì 28 febbraio 2024. Sul posto si sono recati tutti i tre elicotteri di emergenza. Nelle ricerche si sono impegnate circa una trentina di persone.

Le ricerche e i soccorsi

La slavina è caduta in zona Wumblsalm, un’area piuttosto isolata a oltre un chilometro di distanza dagli impianti sciistici di risalita.

Fonte foto: ANSA

Alle ricerche hanno partecipato gli uomini del soccorso alpino del Cnsas, dell’Alpenverein e della Guardia di finanza.

Tutti i tre escursionisti avevano l’Arva, il dispositivo elettronico per la localizzazione di persone sotto la neve.

Sono stati velocemente individuati e recuperati. Uno era però ormai deceduto, mentre gli altri due sono stati portati all’ospedale di Bolzano in gravi condizioni.

L’amico che si è salvato restando nella malga

I tre escursionisti, secondo quanto spiegato dai soccorritori, avrebbero deciso di intraprendere la gita nonostante in quella zona – isolata rispetto agli impianti sciistici – il pericolo valanghe fosse ‘moderato’ dopo le forti nevicate delle ultime ore che avevano fatto cadere anche oltre mezzo metro di neve fresca.

Un amico dei tre si è invece salvato in quanto è rimasto nella malga e non ha proseguito con il resto della comitiva.

Pochi giorni fa una valanga avvenuta sulle montagne della Francia ha innescato un’altra tragedia. Ha travolto una decina di persone presso la località di Sancy, al Puy-de-Dôme, nel Massiccio Centrale francese, provocando quattro morti.