Ragazzina ha un infarto in piscina a Inzago vicino Milano, malore al parco acquatico: 11enne gravissima

È ricoverata in gravi condizioni l’11enne colpita da un infarto mentre si trovava nel parco acquatico di Inzago, comune dell’area metropolitana di Milano. Secondo quanto riportato da Ansa, la ragazzina è stata soccorsa quando ancora si trovava in piscina, ma non è ancora chiaro se si sia sentita male mentre era dentro la vasca o se sia caduta in acqua dopo aver subito l’arresto cardiaco.

L’infarto in piscina

L’episodio è avvenuto intorno alle 11 di lunedì 17 giugno, all’interno della struttura di ‘Aquaneva’, nell’hinterland milanese. Da quanto appreso finora, la piccola di origini senegalesi era in gita con il centro estivo dell’oratorio di una parrocchia di Caravaggio, nella provincia di Bergamo.

Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, ma stando alle prime informazioni la ragazzina sarebbe stata soccorso quando era finita sott’acqua priva di sensi, rischiando di annegare in piscina. Recuperata dal fondo della vasca, l’11enne ha ricevuto i primi soccorsi ed è stata sottoposta alle manovre di rianimazione.

Fonte foto: ANSA

Un’immagine da lontano della struttura del parco di Aquaneva di Inzago

I soccorsi al parco acquatico vicino Milano

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso con a bordo il personale del 118 che ha trasportato d’urgenza l’11enne all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Arrivati sul luogo anche i carabinieri e la Polizia locale. Le autorità non hanno comunicato altre informazioni sulla vicenda, sulla quale le forze dell’ordine sono al lavoro per gli accertamenti del caso e risalire alle cause dell’accaduto.

Il precedente a Inzago

Come ricordato da Repubblica, quello avvenuto nella mattina di lunedì 17 giugno non è il primo incidente avvenuto nel parco ‘Aquaneva’: nel 2018 un ragazzino di 11 anni cadde da un’altezza di circa 7 metri mentre eseguiva il percorso di un’attrazione seguito da un istruttore.

In quell’occasione, secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Cassano d’Adda, il piccolo visitato sganciò per sbaglio il moschettone di sicurezza precipitando sul prato e procurandosi fratture a un braccio, a una gamba e al torace.