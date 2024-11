Ragazza morta dopo la rinoplastica, l'avvocato della famiglia di Margaret Spada parla della "sala operatoria"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Ha parlato con i giornalisti l’avvocato Alessandro Vinci, legale dei familiari di Margaret Spada, la ragazza di 22 anni morta per l’anestesia che ha preceduto un intervento di rinoplastica. L’avvocato, che chiede spiegazioni sulle modalità dell’intervento, ha parlato anche della “sala operatoria”.

L’avvocato della famiglia di Margaret Spada

“Inaccettabile morire così”. Sono queste le parole pronunciate oggi – mercoledì 13 novembre 2024 – da Alessandro Vinci, l’avvocato della famiglia di Margaret Spada, la ragazza di 22 anni morta durante a causa di un’anestesia praticata prima di un intervento di rinoplastica.

“La famiglia, i genitori, la sorella in questo momento sono circondati dall’affetto di tante persone e sono chiusi in un silenzio di dolore che non è spiegabile a parole. Chiedono di conoscere circostanze e cause per la morte della figlia” ha detto l’avvocato ai giornalisti presenti, come riportato da ANSA.

Fonte foto: ANSA Lo studio medico dell’Eur dov’è morta Margaret Spada, la ragazza che si era sottoposta a un intervento di rinoplastica

“I genitori sapevano dove la figlia si era recata per fare l’intervento – ha chiarito l’avvocato Alessandro Vinci – e Margaret si era affidata ad un chirurgo italiano, non ha seguito mode o tendenze dove spesso si va nei Paesi dell’Est o del nord Africa. Quella struttura doveva dare garanzie ma toccherà all’indagine accertarlo”.

La “sala operatoria”

Nell’inchiesta sul caso della morte della 22enne è spuntato anche un video, girato dal fidanzato della ragazza, nel quale è possibile vedere la sala operatoria nella quale la giovane stava per essere operata e il momento nel quale i medici tentano di rianimarla.

“La cosa assurda – ha detto a riguardo l’avvocato Alessandro Vinci è che comunque si trattava di un intervento di routine e che una ragazza di 22 anni torna a casa dentro una bara, è inaccettabile per la famiglia”.

Specificando poi quanto appare nel video del fidanzato di Margaret, il legale ha chiarito: “Io andrei cauto a parlare di sala operatoria, non ci trovavamo certo in una struttura ospedaliera: è un ambulatorio, un centro medico”.

La ragazza morta per la rinoplastica

Margaret Spada, ragazza siciliana di 22 anni, originaria di Lentini, in provincia di Siracusa, è morta nella giornata di giovedì 7 novembre all’ospedale Sant’Eugenio di Roma.

La giovane si trovava in una clinica per un intervento di rinoplastica, ma ha avuto un malore in seguito all’anestesia locale. Inutili i tentativi dei medici di rianimarla.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo sul caso, iscrivendo nel registro degli indagati due persone: il titolare dell’ambulatorio privato dell’Eur e suo figlio, entrambi medici. Nella clinica mancherebbero all’appello tutti i documenti relativi all’intervento.