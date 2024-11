Ragazza morta dopo la rinoplastica, video col tentativo di rianimazione di Margaret Spada girato dal fidanzato

Nell’inchiesta sulla morte di Margaret Spada, deceduta dopo una rinoplastica, spunta il video girato dal fidanzato della 22enne. Nel filmato, di pochi secondi, ci sarebbe il tentativo di rianimazione della ragazza da parte dei medici. Gli indagati al momento sono due, entrambi per omicidio colposo. L’autopsia è fissata per venerdì 15 novembre.

Lo studio medico privato di Roma dove è stata operata Margaret Spada, in zona Eur, è stato sequestrato.

La giovane si sarebbe sentita male subito dopo la somministrazione dell‘anestesia locale.

Fonte foto: ANSA Lo studio medico dell’Eur dove la 22enne Margaret Spada, morta nei giorni scorsi a Roma, si era sottoposta a un intervento di rinoplastica

Agli atti è finito un video, girato dal fidanzato della ragazza, di pochi secondi: l’Ansa spiega che il filmato mostrerebbe il momento in cui i medici avrebbero provato a rianimare la 22enne, che si sarebbe sentita male dopo la somministrazione dell’anestesia.

Gli indagati per omicidio colposo, secondo quanto riferito dall’Ansa, sono i titolari dello studio medico, padre e figlio: entrambi sarebbero medici.

Dall’inchiesta è emerso che nella struttura non è stato trovato alcun documento, cartella clinica o registrazione relativa all’intervento.

L’autopsia si svolgerà venerdì 15 novembre al policlinico di Tor Vergata di Roma.

Sarà proprio l’esame a stabilire con esattezza le cause della morte, avvenuta giovedì 7 novembre.

Sulla vicenda è intervenuto il virologo, Roberto Burioni, che su Facebook ha scritto:

“Anche la procedura medica più semplice (e la rinoplastica non è la più semplice) comporta rischi e deve essere eseguita da medici esperti in strutture adeguate. Vale per i vaccini, vale per tutto: con la salute non si scherza”.