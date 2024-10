Raccolta fondi di Michelle Comi per rifarsi il seno bloccata, aveva raccolto 15mila euro in un giorno

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Michelle Comi, influencer nota per i suoi contenuti su OnlyFans, ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per finanziare un intervento estetico di aumento del seno, raggiungendo il suo obiettivo di 15mila euro in un solo giorno. Una campagna che però ha ricevuto critiche per il proposito, ritenuto superficiale in confronto a raccolte benefiche più urgenti. Le tante segnalazioni hanno portato alla sospensione della raccolta e al rimborso dei donatori: Comi ha dichiarato che i soldi non sarebbero comunque bastati e ha espresso l’intenzione di ripartire con una nuova campagna per raccogliere circa 25mila euro.

Michelle Comi su GoFundMe per rifarsi il seno

“Con un piccolo gesto potete cambiare il mondo, in questo caso il mio” scriveva Michelle Comi su GoFundMe, una delle più note piattaforme di crowdfunding, ovvero sistemi di microfinanziamento da parte della collettività.

Peccato che, sebbene lo strumento serva perlopiù per reperire risorse necessarie a concretizzare iniziative benefiche, in questo caso la raccolta fondi sarebbe servita ad aumentare la grandezza del seno dell’influencer, nota su vari social ma soprattutto per i contenuti destinati agli adulti su OnlyFans.

Fonte foto: ANSA

Michelle Comi con Piero Chiambretti

Fatto sta che l’idea ha funzionato, eccome: in sole 24 ore l’obiettivo di raccogliere 15mila euro è stato raggiunto, grazie a tantissime persone che hanno dato il proprio contributo senza batter ciglio.

Le polemiche per la raccolta fondi dell’influencer

Chi non donava, probabilmente, si faceva invece sentire, indignato per l’iniziativa. E così si sono moltiplicate le segnalazioni contro Michelle Comi, criticata per il suo proposito considerato eccessivamente superficiale.

In risposta a queste segnalazioni, GoFundMe ha deciso di annullare la campagna di Comi, restituendo a ciascun donatore l’importo versato. La stessa Comi, originaria di Torino ma residente a Milano, ha condiviso la notizia in un video che è poi stato rimosso dalla piattaforma.

“Pensavo di essere stata hackerata, invece le tante segnalazioni arrivate alla piattaforma hanno fatto sì che venissi bloccata” ha affermato l’influencer, che fa sapere di non darsi per vinta.

Michelle Comi verso una nuova campagna

“Ho chiamato vari chirurghi, fatto dei consulti e a quanto pare l’intervento costerà di più” ha ammesso, intervistata durante il programma radio La Zanzara. ” Siccome io ho già il seno rifatto, ma non sono soddisfatta e lo devo rifare, costa di più rispetto a un intervento normale. Circa 25mila euro” ha spiegato.

Comi può contare su circa 300mila seguaci su TikTok, mentre su Instagram va per i 500mila. A loro l’influencer chiederà ancora una volta sostegno per aumentare di una taglia il suo seno, rifiutando categoricamente di procurarsi il denaro da sola.

Intanto la bizzarra idea sembra aver sdoganato ogni tipo di richiesta (e di goliardia) su GoFundMe: si va da chi chiede denaro per andare a vedere partite di calcio allo stadio, a chi promette di “stapparsi una birra” per 5mila euro. C’è poi chi risponde all’influencer chiedendo fondi per pagarsi gli studi o per donare soldi alla parrocchia.