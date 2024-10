Chi era Francesco Chimirri ucciso a Crotone da un poliziotto fuori servizio, pizzaiolo star di TikTok

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Francesco Chimirri, un pizzaiolo di 44 anni noto a Crotone anche per la sua popolarità su TikTok, è stato ucciso da un poliziotto durante un inseguimento e una colluttazione. Le indagini sono in corso, e sono stati acquisiti video delle telecamere di sorveglianza per ricostruire l’accaduto. In base ai primi riscontri l’agente sarebbe intervenuto, mentre era libero dal servizio, dopo aver scorto Chimirri mentre danneggiava alcune vetture in sosta. Ne sarebbe scaturito uno scontro fisico culminato con l’esplosione di tre colpi di pistola. Aggredito dai familiari della vittima, il poliziotto è stato ricoverato in ospedale e si trova in gravi condizioni.

Pizzaiolo a Crotone e star di TikTok: chi era Francesco Chimirri

Francesco Chimirri, 44 anni, era conosciuto a Crotone non solo per il suo lavoro come pizzaiolo, che svolgeva a Isola Capo Rizzuto, ma anche per la sua forte presenza su TikTok, dove aveva accumulato quasi 158mila follower.

I video sulla piattaforma social, nei quali spesso si produceva in divertenti gag insieme alla sua compagna, erano molto seguiti. La notizia della sua morte ha suscitato una grande ondata di cordoglio tra i suoi seguaci, con tantissimi messaggi lasciati in sua memoria.

Chi è il poliziotto che ha ucciso Francesco Chimirri

Del poliziotto coinvolto nella morte di Francesco Chimirri si conoscono invece solo le iniziali, G.S., e l’età, 37 anni. In base alle informazioni sul suo conto, si tratterebbe di un poliziotto di discreta esperienza, in servizio da tempo e noto per la sua professionalità.

Dopo l’incidente, G.S. è stato aggredito dai familiari del 44enne, subendo danni importanti al punto che è stato ricoverato in ospedale in prognosi riservata: le sue condizioni sarebbero molto critiche.

La ricostruzione della morte di Francesco Chimirri

Secondo le prime ricostruzioni, tutto è iniziato quando l’agente, in borghese, avrebbe affiancato la vettura su cui viaggiavano Chimirri e un parente, notando che il 44enne stava danneggiando a gran velocità alcune auto parcheggiate.

Da lì sarebbe partito un inseguimento da Isola Capo Rizzuto fino aCrotone, nel quartiere Campanaro, che si è concluso poi con uno scontro fisico fra Chimirri e l’agente.

Durante la colluttazione, il poliziotto avrebbe estratto la pistola d’ordinanza, sparando tre colpi, uno dei quali ha intercettato Chimirri, uccidendolo sul colpo.

Le analisi delle telecamere nella zona

Per far luce sull’accaduto, la polizia ha ottenuto le riprese delle videocamere di sorveglianza presenti nell’area e raccolto le versioni di alcuni testimoni oculari.

Tuttavia, l’aggressione subita dal poliziotto dopo la sparatoria sembra essere avvenuta in una zona non coperta dalle telecamere, rendendo complicata l’identificazione esatta di chi abbia fisicamente aggredito il 37enne.