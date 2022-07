Quarta dose vaccino Covid, come prenotare dalla Lombardia alla Sicilia: la guida regione per regione

Al via in tutta Italia la somministrazione della quarta dose di vaccino anti-coronavirus, estesa anche alla platea degli over 60 e i fragili con più di 12 anni, dopo l’autorizzazione dell’Ema e dell’Aifa. Le Regioni sono pronte a rimettere in moto i presidi della campagna d’immunizzazione in questa nuova fase di contrasto all’ondata di contagi che viene spinta da Omicron 5. Nelle ultime ore sono partite le prenotazioni in diverse città, negli hub previsti in media ogni 50mila persone o negli altri punti vaccinali presenti nelle strutture ospedaliere, case della salute, medici di medicina generale e farmacie.

Come prenotare la quarta dose in ogni regione

Attesi alla somministrazione della quarta dose sono circa 12 milioni di italiani, a un ritmo stimato di 100mila dosi al giorno. Per prenotare la vaccinazione è possibile prendere appuntamento nei centri delle Asl o negli hub tramite i siti dedicati o i call center messi a disposizione dalle amministrazioni locali oppure ci si può presentare dal proprio medico di famiglia o in farmacia per chiedere di essere sottoposti all’iniezione. Di seguito una breve guida su come prenotare la quarta dose regione per regione.

Abruzzo

In Abruzzo i vaccini sono già disponibili su tutto il territorio regionale con accesso libero agli hub e senza necessità di prenotazione. Ogni Asl pubblicherà sul proprio sito indirizzi e orari di apertura dei punti vaccinali attivati. “Nel caso di criticità che dovessero riscontrarsi per un elevato numero di accessi – comunica la Regione – l’organizzazione della campagna sarà modificata e potrebbe essere ripristinata la prenotazione sulla piattaforma di Poste. Eventuali aggiornamenti saranno comunque tempestivamente comunicati”.

Basilicata

La Regione Basilicata ha pubblicato nella giornata di mercoledì 13 luglio le informazioni su come prenotarsi e dove vaccinarsi sui sito di Asm Matera e dell’Asp, con il calendario delle somministrazioni di luglio e agosto e gli orari di apertura degli hub. Davanti alle “tende del Qatar” di Potenza si sono registrate oggi le prime code per la somministrazione tra gli anziani.

Fonte foto: ANSA La coda per la quarta dose davanti alle “tende del Qatar” a Potenza

Calabria

Il portale della Regione Calabria dedicato all’emergenza Covid-19 non presenta ancora le informazioni aggiornate alla nuova campagna vaccinale. La prenotazione sarà possibile attraverso il portale di Poste Italiane o tramite il call center dedicato al numero 800 00 99 66.

Campania

L’hub vaccinale della Fagianeria, a Napoli, è stato riattivato già dallo scorso 6 luglio e adesso ha intensificato le attività tutti i giorni dalle 9 alle 14, domenica esclusa. Come l’Asl 1 Napoli Centro anche altre Asl campane si preparano a riaprire alcuni hub. Nel territorio casertano da giovedì riaprono per gli over 60 gli hub di Teverola, all’ospedale di Aversa, a Marcianise.

Emilia-Romagna

Aperte da ieri le prenotazioni in Emilia-Romagna tramite gli sportelli Cup, Cupweb, FarmaCUP, Cuptel, Fascicolo sanitario elettronico, app ER-Salute. Le Aziende sanitarie invieranno comunque un sms a tutti i fragili e over 60 interessati.

Friuli-Venezia Giulia

La Regione Fvg ha comunicato che le Asl hanno cominciato a predisporre il programma per l’allargamento della platea per la quarta dose. Al momento i cittadini possono prenotare la vaccinazione attraverso il call center regionale per salute e sociale (tel. 0434 223522), il Centro unico di prenotazione e le farmacie convenzionate, la prenotazione online tramite webapp è possibile dalle ore 12 di giovedì 14 luglio.

Lazio

Tra le prime a partire con la nuova fase vaccinale la Regione Lazio ha aperto le prenotazioni per la quarta dose da mercoledì 13 luglio, disponibili tramite il portale dedicato o attraverso il proprio medico di famiglia.

Liguria

In Liguria prenotazioni per la quarta dose per le persone con più di 60 anni saranno aperte dalle ore 12 di lunedì 18 luglio nella sezione dedicata del sito della Regione o gli sportelli Cup di Asl e Aziende ospedaliere, le farmacie con servizio Cup e al numero verde 800 938 818.

Lombardia

Da mercoledì 13 luglio il portale della Regione Lombardia dà la possibilità alla platea dei soggetti interessati alla prenotazione della quarta dose anti-Covid. È possibile prendere appuntamento anche passando dal call center regionale al numero 800.89.45.45.

Marche

Attraverso la piattaforma di Poste è attiva la prenotazione della quarta dose anche nelle Marche. È possibile inoltre utilizzare i PostaMat attivi nella Regione tramite tessera sanitaria, rivolgersi ai portalettere che consegnano la posta a casa o inviare un sms con il codice fiscale al numero 339.9903947. In questo caso si verrà ricontattati entro 48-72 ore per procedere telefonicamente alla scelta di luogo e data dell’appuntamento.

Molise

Per richiedere l’appuntamento per il vaccino nel Molise è possibile accedere al portale specifico della Regione oppure telefonando da fisso o cellulare al numero 0874-1866000 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 12:00.

Piemonte

A partire da giovedì 14 luglio gli over 60 possono effettuare la prenotazione alla quarta dose sul portale dedicato ai vaccini in Piemonte: i richiedenti riceveranno l’sms con l’appuntamento presso uno degli hub delle Asl per la somministrazione entro 10 giorni.

Puglia

Sul portale istituzionale dedicato della Regione Puglia si possono consultare le sedi vaccinali operative tra hub, punti vaccinali di popolazione (PVP) e del territorio (PVT) distinti per provincia con gli orari di apertura. La modalità di prenotazione on line non è stata riattivata e al momento è possibile accedere agli hub per il vaccino senza appuntamento.

Sardegna

Attraverso il sito dedicato di Poste o tramite il call center dedicato al numero 800 00 99 66 sarà possibile a breve la prenotazione della quarta dose per gli over 60 e i fragili con più di 12 anni.

Sicilia

In Sicilia è possibile prendere appuntamento per il vaccino anti-Covid si attraverso il portale di Poste sia il sito della Regione siciliana. Chiamando il numero verde 800.00.99.66, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 è possibile allo stesso modo procedere con la prenotazione.

Toscana

Aperte le prenotazioni per la quarta dose di vaccino anti-Covid sul portale regionale. Le somministrazioni avverranno nei centri vaccinali sul territorio gestiti dalle Asl e indicati in fase di prenotazione.

Trentino-Alto Adige

Mentre gli interessati dalla somministrazione possono già recarsi negli ambulatori, in Trentino Alto-Adige verrà aperta dalla prossima settimana una card per la prenotazione online sul sito dell’azienda sanitaria. Nella provincia autonoma di Bolzano si può prenotare attraverso la piattaforma regionale SaniBook, nella provincia autonoma di Trento attraverso la piattaforma provinciale Prenota Vaccino.

Umbria

“Nel giro di pochi giorni” la Regione Umbria sarà pronta a partire con la nuova fase della campagna di vaccinazione, come riferito dall’assessore alla Sanità, Luca Coletto. Gli hub sono tuttora attivi.

Valle d’Aosta

L’Usl della Valle d’Aosta fa sapere che l’accesso alla vaccinazione per over 60 e fragili dai 12 anni in su sarà effettuata a partire da lunedì 18 luglio. Intanto sulla piattaforma regionale sono già presenti gli orari di apertura degli hub e degli altri punti di vaccinazione.

Veneto

In Veneto la prenotazione, attraverso il portale regionale, è consigliata ma non obbligatoria ed è possibile ricevere la quarta dose recandosi dei centri vaccinali attivi.