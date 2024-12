Putin nel messaggio di fine anno: “Orgogliosi”. E Xi Jinping promette di promuovere la “pace nel mondo”

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nel tradizionale messaggio di fine anno, il presidente russo Vladimir Putin ha espresso orgoglio per i risultati ottenuti dalla Russia nel 2024, sottolineando la resilienza e l’unità del Paese. Putin ha anche ricevuto gli auguri del presidente cinese Xi Jinping, che ha promesso che la Cina si impegnerà a promuovere la “pace nel mondo”.

Il messaggio di fine anno di Vladimir Putin

Nel messaggio di fine anno al Paese, il presidente russo Vladimir Putin ha usato parole incoraggianti verso i suoi cittadini, dichiarando di poter “essere giustamente orgogliosi di quanto è già stato fatto” nel 2024.

Putin ha elogiato i soldati russi impegnati nel conflitto in Ucraina, definendoli “veri eroi”, sottolineando che i pensieri e le speranze di milioni di persone in Russia sono rivolti a loro, ribadendo fiducia nel futuro del Paese: “Siamo sicuri che tutto andrà per il meglio. Andremo solo avanti”, ha detto Putin.

Fonte foto: ANSA Xi Jinping, presidente della Repubblica Popolare Cinese, e Vladimir Putin, presidente della Russia

Vladimir Putin ha anche sottolineato i presunti progressi raggiunti in vari ambiti (come economia e sviluppo tecnologico), nonostante le sanzioni occidentali e le pressioni internazionali: “Abbiamo dimostrato di essere un popolo che non si piega – ha detto il presidente russo – Abbiamo rafforzato la nostra sovranità economica, sviluppando infrastrutture strategiche e investendo nel nostro futuro”.

L’amicizia con la Cina

Il presidente russo ha anche menzionato il consolidamento delle relazioni internazionali con Paesi amici, tra cui Cina, India e altre nazioni considerate partner strategici, evidenziando come queste alleanze rappresentino “un pilastro fondamentale per affrontare le sfide comuni e costruire un ordine mondiale più equo”.

Ma, mentre Vladimir Putin esaltava “i successi” della Russia, il presidente cinese Xi Jinping ha inviato un messaggio di Capodanno al presidente russo e, indirettamente, alla comunità internazionale.

Nel suo discorso, Xi ha sottolineato come la Cina intenda continuare a giocare un ruolo attivo nella costruzione di un sistema internazionale più stabile ed equo, ribadendo l’impegno del Paese nel promuovere la pace mondiale e il dialogo tra le nazioni.

Il messaggio di Xi Jinping

“Non importa come si evolverà la situazione internazionale – ha detto Xi Jinping nel suo messaggio – la Cina rimarrà fermamente impegnata ad approfondire ulteriormente le riforme interne e a promuovere la pace e lo sviluppo nel mondo”.

Xi ha poi evidenziato il ruolo fondamentale della cooperazione con la Russia: “Le nostre relazioni bilaterali hanno dimostrato di essere un modello di collaborazione tra grandi nazioni, basato sul rispetto reciproco e sulla volontà di affrontare insieme le sfide globali”.

“Il mondo oggi è attraversato da instabilità e turbolenze – ha aggiunto ancora il leader cinese – In qualità di seconda economia mondiale, la Cina si impegna a lavorare per ridurre il divario tra nord e sud del pianeta, offrendo soluzioni concrete e tangibili per un progresso condiviso”.