Cina verso la terza guerra mondiale contro gli Stati Uniti per l'esperto di Xi Jinping: "È già guerra fredda"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La Cina si starebbe preparando a una possibile terza guerra mondiale, come suggerito dall’analisi del professor Zheng Yongnian,, esperto di geopolitica vicino al regime, che attribuisce l’eventualità all’aggressività imperialista degli Stati Uniti. Secondo Zheng una nuova guerra fredda è già iniziata tra le super potenze, con l’Asia-Pacifico come epicentro del conflitto. La regione, teatro di grandi interessi economici, è vista come il terreno più probabile per lo scoppio di un conflitto globale e Xi Jinping si starebbe preparando alla possibilità, pur preferendo evitarla.

La Cina prepara la terza guerra mondiale contro gli Stati Uniti?

A parlare del rischio di una guerra mondiale che vedrebbe contrapposti Cina e Stati Uniti è il giornalista del Corriere della Sera Federico Rampini nella sua newsletter Global. L’editorialista ha ripreso l’analisi di Zheng, nel frattempo diventata rapidamente virale sul principale social network cinese per diffusione, WeChat. Fonte foto: ANSA

Il presidente cinese Xi Jinping L’analisi dello studioso, ben noto all’interno del regime comunista, ha peraltro raccolto un vasto consenso. Come riporta Rampini, pare che lo stesso presidente Xi Jinping abbia letto l’articolo, pur non essendo note eventuali sue reazioni nello specifico. Il dito è puntato in modo inequivocabile verso gli Stati Uniti: secondo il professore, una nuova guerra fredda tra le potenze globali è già in corso, con la zona dell’Asia-Pacifico a essere indicata come il probabile teatro principale del nuovo conflitto mondiale. Forse ti può interessare Xi Jinping nel suo discorso di fine anno alla Cina: il controllo di Taiwan è "una necessità storica" Nel suo discorso di fine anno alla Cina, Xi Jinping ha definito il controllo di Taiwan "una necessità storica". Elogi anche ai rapporti con la Russia Le ragioni della possibile guerra

Il fatto che Pechino possa attivamente prepararsi per un conflitto mondiale, il terzo, porta alla considerazione – per facile associazione di pensiero – che con la tecnologia odierna rischierebbe di essere il più devastante di sempre.

L’allarme di una guerra simile, che avrebbe quindi dinamiche e portata inimmaginabili, non sarebbe del tutto infondato, considerando che fra le due super potenze di carne a cuocere ce n’è molta.

La regione del mondo indicata da Zheng concentra in effetti tutti gli ingredienti che potrebbero scatenare un conflitto globale.

Non mancano i tanti interessi, infatti, aspetto condito da una presenza avvertita come sempre più ingombrante da parte degli Stati Uniti, che in Asia vengono visti da più di qualcuno come “fomentatori” di tensioni per ragioni economiche.

Una situazione del genere ha il potenziale per diventare una “polveriera”, considerando anche le tendenze alla militarizzazione e al crescente nazionalismo di Pechino.