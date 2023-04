Pupo in Russia, il cantante ci ripensa e annuncia il dietrofront dopo le polemiche: le sue parole

Pupo non volerà nella Federazione russa per fare da giurato al “Sanremo russo”, il Road to Yalta, festival di musica internazionale russo giunto alla quinta edizione. Dopo le polemiche di questi giorni, il cantante toscano ha infatti deciso di rinunciare al viaggio in Russia.

Niente Russia per il cantante toscano

Grazie alla sua grandissima notorietà nella Federazione russa, Pupo era atteso il 2 maggio come ospite speciale del festival della canzone patriottica del Cremlino.

Tuttavia, come rivelato da Dagospia, il cantante toscano ha deciso di non partecipare più alla manifestazione. “È successo l’imprevedibile, l’impossibile intorno alla mia eventuale partecipazione al festival Road to Yalta”, spiega Pupo in un messaggio vocale inviato al sito di Roberto D’Agostino.

“In virtù di riflessioni e assorto nei miei pensieri nel viaggio che sto facendo da Lugano verso la città di Spa, in Belgio, dove mi fermerò per qualche giorno a risposare e ancora a riflettere ho deciso di non partire per Mosca”.

Il motivo

L’artista toscano precisa, tuttavia, che le polemiche nate attorno alla sua partecipazione alla kermesse non hanno nulla a che fare con il dietrofront: “Certo non dipende dalle polemiche e da tutto ciò che è accaduto in questi giorni, ma dipende da un fatto che vi spiegherò più avanti” precisa Enzo Ghinazzi, in arte Pupo.

“La mia abitudine – sottolinea – è sempre quella di essere molto chiaro e leale con tutti, a prescindere da chi sono gli interlocutori”.

Fonte foto: ANSA Pupo era finito nella bufera, nei giorni scorsi, per via della sua partecipazione al Sanremo russo

Le parole di Al Bano

Contro l’artista, bandito dall’Ucraina a gennaio dello scorso anno, sono scoppiate polemiche e contestazioni anche online. È stato impiegato l’hashtag #PupoVergogna e sono circolati duri commenti contro il cantante sulle varie piattaforme.

Le critiche contro Pupo sono arrivate anche da parte di un illustre collega italiano come Al Bano il quale, tuttavia, ha voluto chiarire la sua posizione all’agenzia stampa Adnkronos.

“Non ho nulla contro Pupo. Ognuno è libero di fare quello che vuole. In questi anni dalla Russia mi hanno chiamato e io ho declinato gli inviti. Ci tornerò quando ci sarà la pace e canterò per il popolo russo e per quello ucraino” ha affermato il cantante pugliese.