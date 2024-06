Punto sul diritto all'aborto eliminato dalla bozza del G7, l'Italia replica: "Nessuno Stato lo ha chiesto"

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Il G7 deve ancora iniziare e già si apre un giallo, con fonti qualificate europee che riportano come dalla bozza finale delle conclusioni del summit sia stato eliminato il punto sul rafforzamento del diritto all’aborto, inserito nel corso del G7 di Hiroshima. “Nessuno Stato ha chiesto di eliminarlo”, hanno risposto fonti della Presidenza del G7 in Italia, mentre cresce la rabbia di Francia e Canada a poche ore dall’apertura di domani giovedì 13 giugno a Borgo Egnazia, in Puglia.

Eliminato il punto sul diritto all’aborto dalla bozza di conclusioni del G7

Dalla bozza finale di conclusioni del G7 sarebbe stato eliminato il punto in cui i Grandi della Terra sottolineavano l’importanza di garantire “un accesso effettivo e sicuro all’aborto“.

A riferirlo, come riporta l’agenzia ANSA, sarebbero fonti qualificate europee, che spiegano come Francia e Canada avessero chiesto di rafforzare il riferimento, inserito nel G7 di Hiroshima del 2023.

Il resort di Borgo Egnazia a Savelletri (Brindisi)

Ira delle delegazioni francese e canadese quindi, dopo l’invio della bozza ai vari Paesi a poche ore dall’inizio del summit a Borgo Egnazia, a Savelletri in Puglia, sotto la presidenza italiana.

La risposta dell’Italia: “Nessuno stato ha chiesto di eliminarlo”

Immediata la risposta dell’Italia alle accuse mosse da fonti di altri Paesi europei riguardo la cancellazione del punto sul diritto all’aborto dalla bozza: “Nessuno l’ha chiesta”.

“Nessuno Stato ha chiesto di eliminare il riferimento alle questioni relative all’aborto dalla bozza delle conclusioni del vertice G7″, hanno risposto infatti fonti della Presidenza del G7 Italia.

“Le dinamiche negoziali sono ancora in corso”, ribadiscono, dicendo: “Tutto quello che entrerà nel documento conclusivo sarà un punto di caduta finale frutto di un negoziato fra i membri G7″.

Nella bozza anche le guerre in Ucraina e Medio Oriente

Nella bozza di conclusioni del G7 sono trattati anche i temi che riguardano le guerre in Ucraina e Medio Oriente, con i leader del summit che puntano ad “aumentare produzione e consegne” di armi per la difesa di Kiev.

Il G7 chiederà poi a Hamas di accettare l’accordo di cessate il fuoco annunciato dal presidente degli Stati Uniti, e a Israele di allentare la spirale di una “offensiva militare su vasta scala” a Rafah.

Intanto il G7 a Borgo Egnazia blocca le visite ai pazienti in ospedale, vietate a Brindisi, Ostuni e Francavilla per garantire la sicurezza durante l’incontro.