G7 a Borgo Egnazia in Puglia blocca visite ai pazienti in ospedale: vietate a Brindisi, Ostuni e Francavilla

La Puglia è sempre più blindata per il G7, in programma dal 13 al 15 giugno a Borgo Egnazia (Fasano). Questa volta a essere investiti dalle rigide misure di sicurezza sono gli ospedali della provincia di Brindisi, dove l’Asl ha disposto importanti modifiche agli orari di accesso per le visite ai pazienti. In alcuni nosocomi è stato persino vietato l’accesso.

G7 in Puglia, cambiano gli orari di accesso agli ospedali

Per garantire la sicurezza durante il G7, la Asl di Brindisi ha comunicato che l’accesso per le visite all’Ospedale Perrino sarà sospeso per l’intera giornata di giovedì 13 giugno.

Questo provvedimento è stato adottato in previsione della cena ufficiale che si terrà nel Castello Svevo di Brindisi, evento che richiederà stringenti misure di sicurezza e limiterà la circolazione in varie zone della città.

Fonte foto: ANSA Ospedale Perrino di Brindisi

A partire dal 14 giugno, l’ospedale Perrino avrà un unico orario di accesso per i visitatori nella fascia pomeridiana, dalle ore 18 alle ore 19. Queste stesse limitazioni si applicheranno anche al nosocomio Camberlingo di Francavilla Fontana e all’ospedale Civile di Ostuni.

“In tutti gli ospedali – precisano dall’Asl – sarà permesso l’accesso di un solo visitatore per paziente“.

Gli ospedali a disposizione dei leader

La Regione Puglia ha predisposto anche un piano sanitario in vista della riunione del G7 a Borgo Egnazia. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, eventuali emergenze sanitarie di grave entità riguardanti i leader del vertice saranno affidate al Policlinico di Bari.

Tutte le altre necessità di carattere ordinario saranno invece gestite dall’ospedale Perrino di Brindisi. Per essere pronti in caso di urgenze, il Policlinico del capoluogo pugliese ha dovuto sgomberare i reparti di terapia intensiva, chirurgia e medicina, mentre il nosocomio brindisino ha messo a disposizione altri reparti a bassa intensità.

G7 nel resort di lusso a Borgo Egnazia

Tutto pronto anche a Borgo Egnazia, resort di lusso che accoglierà i leader del mondo durante la riunione del G7. Oltre ai membri del vertice – Giorgia Meloni, Joe Biden, Rishi Sunak, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Fumio Kishida e Justin Trudeau – saranno presenti anche altre personalità di spicco, tra cui Papa Francesco.

Giovedì 13 giugno, gli ospiti parteciperanno a una cena inaugurale nel Castello Svevo di Brindisi, preceduta da un breve discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La sera di venerdì 14 giugno, invece, si riuniranno nell’esclusiva piazzetta situata al centro di Borgo Egnazia per assistere a un concerto di Andrea Bocelli.