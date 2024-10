Salta la puntata di Affari Tuoi lunedì 14 ottobre: perché il programma di Stefano De Martino non va in onda

Niente Affari Tuoi. Lunedì 14 ottobre il programma di Rai 1, condotto da Stefano De Martino e leader negli ascolti dell’access prime time, non andrà in onda.

Perché Affari Tuoi non va in onda stasera?

Il motivo dietro alla puntata saltata è legato alla partita Italia-Israele, in programma proprio lunedì sera a Udine.

La Rai, ogni volta che scendono in campo gli azzurri, copre l’evento perché ritenuto importante per il servizio pubblico, di interesse nazionale.

Fonte foto: ANSA Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

A farne le spese è proprio Affari Tuoi, che va in onda tutti i giorni dalle 20:35, subito dopo il Tg1 e Cinque Minuti di Bruno Vespa.

Anche l’approfondimento del giornalista, come da prassi, salterà per lasciare spazio alla partita.

Quando tornano Affari Tuoi e Stefano De Martino?

L’appuntamento con Affari Tuoi riprenderà regolarmente da martedì 15 ottobre.

Gli ascolti record di Affari Tuoi

Nonostante l’addio di Amadeus, Affari Tuoi continua a macinare ascolti su ascolti.

Domenica 13 ottobre, per esempio, il programma di Stefano De Martino ha superato quota 5,3 milioni di spettatori, con uno share del 26,4%, quasi il doppio di Paperissima Sprint, il secondo più visto nella fascia access prime time, che precede la prima serata.

Chi è Stefano De Martino

Stefano De Martino è nato a Torre del Greco, in provincia di Napoli, il 3 ottobre 1989.

L’ex ballerino è diventato famoso grazie alla partecipazione al programma Amici di Maria De Filippi.

Dopodiché la sua fama è cresciuta attraverso due relazioni con due donne del mondo dello spettacolo: Emma Marrone e Belen Rodriguez.

Da quest’ultima, sposta nel 2013, ha avuto un figlio, Santiago.

Dopo Amici l’approdo alla conduzione in tv, con passaggi importanti come L’isola dei famosi (inviato nel 2018) e poi, in Rai, Made in Sud.

In seguito ha sostituito Amadeus, nel 2019 – e fino al 2022 – alla guida di Stasera tutto è possibile.

Nel 2021 ha condotto Bar Stella, esordendo anche come attore nella sesta stagione della fiction Che Dio ci aiuti.