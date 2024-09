Pugile Usyk arrestato in Polonia e rilasciato per "malinteso", perché Zelensky ha fatto esplodere la polemica

Oleksandr Usyk, pugile ucraino campione del mondo dei pesi massimi, è stato arrestato in Polonia, scatenando una reazione diplomatica che ha coinvolto anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L’incidente è avvenuto all’aeroporto di Cracovia, dove Usyk è stato fermato dalle forze dell’ordine locali per motivi inizialmente non chiari. L’atleta è stato rilasciato poco dopo.

Arrestato in Polonia il campione di boxe ucraino

L’arresto di Usyk ha sollevato una piccola crisi diplomatica tra Ucraina e Polonia, due Paesi che negli ultimi anni hanno sviluppato rapporti stretti.

Come riporta Ansa, Usyk stava per imbarcarsi su un volo quando è stato fermato insieme a un’altra persona. Quest’ultimo sarebbe stato l’origine del problema, in quanto gli sarebbe stato negato l’accesso al volo a causa del suo comportamento, scatenando l’intervento della polizia aeroportuale.

Sebbene la situazione si sia risolta rapidamente, l’arresto ha comunque attirato l’attenzione internazionale, soprattutto considerando l’importanza simbolica che Usyk riveste per l’Ucraina, specialmente in un momento così delicato per il Paese.

Chi è Oleksandr Usyk

Usyk non è solo una figura sportiva di rilievo, ma è anche un simbolo di resistenza per il popolo ucraino, in un momento in cui il Paese continua a lottare contro l’invasione russa. Il pugile ha partecipato attivamente alla raccolta di fondi e supporto per le truppe ucraine.

In queste settimane Usyk si sta preparando per il tanto atteso rematch contro Tyson Fury, previsto per il 21 dicembre a Riyad.

L’incontro è stato definito come uno degli eventi più attesi nella storia recente della boxe, in cui Usyk cercherà di difendere il titolo di campione indiscusso dei pesi massimi.

L’ira di Zelensky

Zelensky ha espresso la sua irritazione per l’incidente tramite un post su X (ex Twitter), sottolineando la sua frustrazione per il trattamento riservato a Usyk.

“Sono deluso da questo atteggiamento nei confronti del nostro cittadino e campione” ha affermato il presidente ucraino, aggiungendo di aver incaricato il ministro degli Esteri e quello degli Interni di approfondire la questione e di verificare quanto accaduto.

Zelensky ha inoltre specificato di aver parlato personalmente con Usyk per manifestargli il suo sostegno dopo l’arresto in Polonia.