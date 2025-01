Principe Andrea al centro dello scandalo per i rapporti con Epstein, svelate altre mail allusive

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Un nuovo scandalo si abbatte sulla famiglia reale d’Inghilterra e, ancora una volta, causa ne è il principe Andrea. Nuove mail rivelano che, al contrario di quanto da lui stesso affermato, il fratello minore di Re Carlo ha continuato a intrattenere rapporti con Jeffrey Epstein anche a seguito dell’emersione delle accuse di traffico sessuale e abuso su minori.

Le nuove mail del principe Andrea

Quando emerse lo scandalo Jeffrey Epstein, imprenditore americano condannato per traffico sessuale e abusi su minori, si scoprì che tra i suoi più assidui frequentatori vi era anche il principe Andrea.

All’epoca, il terzogenito della defunta regina Elisabetta dichiarò di aver cessato qualsiasi contatto con l’imprenditore mesi prima la sua condanna.

Fonte foto: IPA Il principe Andrea assieme al fratello, Re Carlo III

Oggi, nuove mail affermano il contrario. “Restiamo in stretto contatto e giocheremo presto ancora un po’” aveva scritto il principe a Epstein.

E la data di invio del messaggio di posta elettronica è quella di febbraio 2011, due mesi dopo la presunta chiusura dei rapporti, ben dopo la scoperta dei crimini dell’imprenditore americano.

I documenti sono emersi nel corso di un processo che vede Jes Staley, ex amministratore delegato Barclays, contro la Financial Conduct Authority britannica.

I rapporti con Jeffrey Epstein

La mail di cui sopra fu inviata lo stesso giorno in cui venne resa pubblica la foto di Andrea assieme all’allora 17enne Virginia Giuffre e a Ghislaine Maxwell, compagna di Epstein, in carcere per traffico sessuale di minori.

Virginia Giuffre accusò il principe di abusi sessuali, avvenuti sull’isola privata di proprietà di Epstein, durante uno degli incontri organizzati dall’imprenditore.

Il reale negò l’accadimento e, nel 2022, Virginia Giuffre accettò di ritirare le accuse in cambio di un patteggiamento multimilionario.

In una ben nota intervista a BBC Newsnight, il principe Andrea dichiarò di non essere più in contatto con Jeffrey Epstein dal 2010.

Il principe dello scandalo

Di fronte alle accuse di violenza sessuale, la regina Elisabetta tolse al terzogenito i titoli militari e il diritto a rappresentare la famiglia reale.

Quello Epstein non è, tuttavia, l’unico scandalo in cui è rimasto coinvolto il principe Andrea, attualmente ai ferri corti con il fratello, oggi Re Carlo III.

Recentemente, Andrea è stato accusato di aver ospitato all’interno delle residenze reali un uomo di origini cinesi che si è poi scoperto essere una spia.