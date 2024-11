Primo exit poll dagli Usa: il tema che ha portato al voto più elettori è la tenuta della democrazia

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Primi exit poll dagli Usa. Il 35% degli elettori è andato a votare perché preoccupato per la tenuta della democrazia, il 31% per l’economia, il 14% il diritto all’aborto e l’11% l’immigrazione. Soltanto il 4% è interessato alla politica estera.

Il primo exit poll diffuso da Cnn ed Nbc negli Usa hanno rivelato che il tema che ha portato più persone a votare è la tenuta della democrazia, con il 35%. Al secondo posto c’è l’economia con il 31%, seguono il diritto all’aborto con il 14% e l’immigrazione con l’11%.

Negli Usa gli exit poll vengono diffusi a urne ancora aperte e per questa ragione non possono riportare quale sia stato il voto degli elettori che vengono intervistati. Per questo le società che se ne occupano chiedono invece quale sia il tema che ha portato l’intervistato a votare.

Da questi dati si può comunque risalire alle preferenze degli elettori, anche se con poca precisione. La tenuta della democrazia e il diritto all’aborto sono temi importanti per gli elettori di Kamala Harris, economia e immigrazione per quelli di Donald Trump.

Per capire questo primo exit poll è necessario sapere anche per quale ragione andranno a votare gli elettori dei due partiti maggiori in queste elezioni negli Usa. Sondaggi fatti in precedenza hanno rilevato infatti nette preferenze per quattro questioni principali.

Per i democratici, il tema più sentito è la tenuta della democrazia, che porta a votare il 56% dei sostenitori di Harris. Al secondo posto c’è il diritto all’aborto, con il 21%, segue poi l’economia al 13%, la politica estera al 3% e l’immigrazione al 2%.

Per i Repubblicani l’importanza dei temi è molto diversa. Al primo posto c’è l’economia, che porta alle urne il 51% dei sostenitori di Trump, Seguono l’immigrazione al 20%, la tenuta della democrazia al 12%, il diritto all’aborto al 6% e la politica estera al 4%.

Quando si sapranno i risultati reali

Diversi exit poll continueranno ad arrivare durante la notte, ma i primi risultati reali che daranno un’indicazione su chi potrebbe essere il vincitore delle elezioni arriveranno attorno all’una di notte ora italiana.

Saranno quelli della Georgia e della North Carolina, due Stati in bilico che pendono dalla parte dei Repubblicani e quindi di Donald Trump. Un vantaggio di Harris potrebbe quindi essere molto significativo.