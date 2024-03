Prima foto di Kate Middleton dopo l'operazione all'addome: lei sta ancora male, lo zio va al Grande Fratello

Nuovi imbarazzi per la Royal Family britannica. Mentre Kate Middleton è in convalescenza e sta poco bene per la delicata convalescenza legata all’operazione all’addome subita lo scorso gennaio, suo zio, Gary Goldsmith, ha deciso di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip inglese.

Kate Middleton, lo zio entra al Grande Fratello Vip: la scelta controversa dell’uomo

Gary Goldsmith non è la prima volta che provoca grattacapi ai reali. In passato è stato condannato per aver picchiato in stato di ubriachezza sua moglie. Per questo la sua figura non gode di particolare apprezzamento nell’opinione pubblica d’oltremanica.

Goldsmith ha comunque accettato l’invito di Itv di entrare a far parte in corsa del cast dell’edizione britannica del GF Vip, tornato in palinsesto nel Regno Unito dopo tante polemiche e una pausa di sei anni.

“Non avrei mai pensato di farlo”, ha dichiarato lo zio di Kate prima di entrare in gioco nel reality.

La produzione del programma ha intanto difeso la scelta di arruolarlo, spiegando di aver lasciato ai personaggi già presenti nella Casa la possibilità di mandare subito in nomination i tre nuovi ingressi (fra cui Goldsmith).

Il tentativo dei genitori di Kate Middleton di dissuadere lo zio

Secondo quanto riferito dai tabloid, i genitori di Kate avrebbero provato a dissuadere lo zio di accettare l’invito del GF Vip, senza però ottenere il risultato sperato.

Il timore è che l’uomo faccia qualche scivolone incauto che di riflesso si abbatterebbe anche sulla nipote Kate Middleton che, come è noto, sta attraversando un periodo complesso.

Anche papà e mamma Middleton, il 74enne Michael e la 68enne Carole, sono finiti di recente nella bufera mediatica di una vicenda che ha creato qualche imbarazzo: la coppia è stata protagonista del fallimento – con tanto di debiti non pagati – dell’azienda familiare attiva nella commercializzazione di decorazioni per le feste.

Kate Middleton, la prima foto dopo l’intervento all’addome

Nelle scorse ore è stata diffusa la prima immagine della moglie del futuro re dopo l’operazione all’addome. Kate Middleton è stata immortalata in auto con la madre Carole alla guida nei dintorni del castello di Windsor. Qui la principessa sta trascorrendo la sua convalescenza.

Dallo scatto non si possono trarre conclusioni sullo stato di salute della consorte di William che si sta riposando e sta ricevendo le cure dopo il misterioso intervento chirurgico di cui non è stato fornito alcun dettaglio, se non che è stato effettuato all’addome.