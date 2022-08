Previsioni meteo, temporali e grandine in arrivo nei prossimi giorni: quali sono le Regioni più esposte

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Il gran caldo estivo dello scorso luglio rischia di essere dimenticato molto velocemente: quella dal 22 al 28 agosto sarà una settimana caratterizzata da instabilità, temporali e possibili grandinate. A causarla, un vortice sui Balcani in lento movimento verso la nostra Penisola. Quali saranno le Regioni più esposte e le previsioni del meteo dei prossimi giorni.

Meteo, sull’Italia agisce un vortice dai Balcani

Secondo quanto riportano gli esperti di 3BMeteo, l’instabilità sull’Italia e soprattutto sulle regioni del centro-sud sarà dovuta ad vortice ciclonico attualmente presente sui Balcani: si sta spostando verso lo Ionio e, complice un troppo defilato anticiclone dalle Azzorre, favorirà lo sviluppo di temporali e non solo.

L’aria fredda dai Balcani ha già iniziato a portare rovesci e temporali in Sicilia ed ha raggiunto anche il medio-alto Adriatico. Le regioni più esposte a fenomeni di carattere intenso, quali temporali e grandine, saranno soprattutto il basso Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e ancora la Sicilia.

Sono previsti temporali meno intensi e isolati anche sul resto del Centro e del Sud, mentre nelle zone del nord per il resto di martedì 23 agosto si attendono piovaschi sul Friuli, nuvolosità nel basso Veneto e Romagna. Temporali attesi nel pomeriggio anche nel Lazio, zone interne della Toscana e in Umbria. Peggiora invece in Campania, Basilicata, Calabria: qui sono previsti fenomeni forti anche fino alla costa.

Il meteo dei prossimi giorni

La bassa pressione balcanica andrà avanti almeno fino a giovedì, secondo gli esperti. Fenomeni di instabilità sono attesi soprattutto nella fascia pomeridiana e soprattutto di nuovo nelle regioni del Sud – dove sono attesi temporali intensi.

Pioverà anche al Centro Nord, bassa Toscana e Lazio, ma in generale il contesto dovrebbe essere ampiamente soleggiato. Le temperature dovrebbero poi tornare sopra la media, prima di un nuovo ritorno dell’instabilità nei prossimi del weekend.

La speranza è che temporali, grandine e vento non portino a situazioni critiche come quelle di settimana scorsa, quando un’ondata di maltempo ha causato morti e danni soprattutto in Toscana e Liguria.

Che weekend ci aspetta: le previsioni

Sempre da 3BMeteo arrivano anche le prime indicazioni per il weekend 26-28 agosto 2022. Venerdì sarà poco nuvoloso al nord ma con qualche temporale sulle Alpi Ovest, mentre le temperature massime raggiungeranno anche quota 34 gradi. Al centro previsti temporali in Toscana e Abruzzo, al Sud instabilità diurna con acquazzoni sparsi soprattutto sulle aree appenniniche.

Sabat0 27 invece sarà caratterizzato al nord da una giornata nuvolosa con ampie schiarite in riviera ligure e nelle pianure di Lombardia e Piemonte. Piogge intensi sulle Dolomiti. Situazione simile anche sul dorsale laziale. Al Sud, invece, rovesci intensi sulla dorsale calabra, sereno invece in Costa Smeralda e cagliaritano.

Infine, le previsioni del meteo di domenica 28: pioggia in Liguria e Alpi Occidentali, nubi sparse nel lombardo piemontese e pioggia debole al Nord Est. Situazione simile anche in Toscana e sull’Adriatico. Non andrà meglio al Sud, caratterizzato da pioggia debole e nubi su quasi tutte le regioni.