Allerta meteo, grandine al Nord e Liguria devastata. Oltre i 40 gradi al Sud: 3 morti in spiaggia in Salento

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Da un estremo all’altro. La seconda metà di agosto vede una Italia spaccata in due, con il maltempo al Nord e l’afa al Sud. Vento e grandine hanno devastato la Liguria e preso d’assalto la Lombardia, il maltempo persisterà per tutto il weekend. Il caldo invece continua a tenere nella sua morsa il Sud: sulle spiagge del Salento, nelle ultime ore, sono morte tre persone.

Emergenza al Nord: Liguria devastata, parchi chiusi a Milano

La regione maggiormente colpita nelle ultime ore è la Liguria.

Una violenta mareggiata si è abbattuta sulla costa tra Chiavari e Sestri Levante, sulla linea Genova-La Spezia: alcune cabine dei lidi sono addirittura finite sulla tratta ferroviaria, causando la sospensione del traffico. Decine di auto sono state danneggiate dalla grandine e da tegole volate dai tetti.

Fonte foto: ANSA Danni da maltempo nel Ferrarese

Panico anche nello Spezzino, con chicchi grossi come noci e vento fino a 120 chilometri orari, non sono mancate le trombe d’aria. Così come nel Ferrarese, dove una gru, a causa del vento, è franata su alcune abitazioni. Non ci sarebbero stati feriti per miracolo.

A Milano, invece, è stata diramata un’allerta arancione (rischio moderato) per temporali forti, gialla (rischio ordinario) per rischio idrogeologico, e dalla mezzanotte di mercoledì 17 agosto per rischio idraulico. Per questo, a scopo cautelativo, il sindaco Giuseppe Sala ha deciso di lasciare chiusi i parchi.

Allarme caldo al Sud, tre morti sulle spiagge del Salento

Se il Nord fa i conti col maltempo da settimane, il Sud è finito nella morsa del caldo.

In poche ore, mercoledì 17 agosto, sono morte tre persone sulle spiagge salentine, in provincia di Lecce: un 88enne a Santa Caterina, una 54enne a Torre dell’Orso e un 72enne a Porto Cesareo.

Le previsioni per il weekend

Ma quanto dureranno il maltempo al Nord e l’afa al Sud?

Ecco le previsioni per il weekend:

venerdì 19 agosto : tempo ancora molto instabile tra Lombardia, Emilia-Romagna e Nord-Est con piogge e temporali, localmente forti e accompagnati da locali grandinate e colpi di vento. Graduale miglioramento da ovest tra il pomeriggio e la sera. Instabile anche al Centro, con rovesci fino al pomeriggio. Temporali al Sud, instabile tra Campania, Molise, Puglia, con temperature in netto calo e mari molto mossi;

: tempo ancora molto instabile tra Lombardia, Emilia-Romagna e Nord-Est con piogge e temporali, localmente forti e accompagnati da locali grandinate e colpi di vento. Graduale miglioramento da ovest tra il pomeriggio e la sera. Instabile anche al Centro, con rovesci fino al pomeriggio. Temporali al Sud, instabile tra Campania, Molise, Puglia, con temperature in netto calo e mari molto mossi; sabato 20 agosto : qualche pioggia al Sud, le massime non andranno oltre i 30 gradi se non occasionalmente. Sole quasi ovunque al Centro e al Nord;

: qualche pioggia al Sud, le massime non andranno oltre i 30 gradi se non occasionalmente. Sole quasi ovunque al Centro e al Nord; domenica 21 agosto: temporali diurni al Centro, soleggiato sul resto dell’Italia. Mari ancora generalmente mossi.