Previsioni meteo per settembre tra grande caldo e instabilità: quanto durerà ancora l'estate

Le ultime settimane di agosto hanno portato un’ondata di refrigerio in zone che per tutto l’arco estivo non hanno visto piogge né cali di temperature: secondo le previsioni meteo di settembre, tuttavia, ci dicono che l’estate non è ancora finita. Il solleone non mancherà, ma ci potrebbero essere brevi e inconsistenti episodi in cui le perturbazioni potrebbero colpire ai fianchi l’anticiclone che rende torride le temperature. Gli ultimi aggiornamenti arrivano dall’Aeronautica militare.

Previsioni meteo: quanto durerà l’estate

Generalmente, le temperature torride non mancheranno. Le correnti di aria fresca che nella seconda metà di agosto stanno interessando il centro e il sud Italia – non senza danni, purtroppo – saranno seguite da un nuovo aumento di pressione che riporterà in alto il volume dei termometri.

Ciò è dovuto alla fascia anticiclonica subtropicale che insisterà sullo Stivale. Sulla penisola passeranno brevi episodi perturbati, ma in linea di massima il caldo rimarrà costante, seppur senza picchi preoccupanti.

Fonte foto: iStock L’estate non è finita: agosto e settembre continuano con temperature nella media e brevi episodi di perturbazione, secondo le previsioni meteo dell’Aeronautica militare

Così sarà fino alla prima settimana di settembre, dopo un breve periodo di instabilità che potrebbe portare precipitazioni e temporali che ci daranno una tregua dal caldo.

Nella sostanza: l’estate non è ancora finita, le temperature si attenueranno grazie alle brevi perturbazioni e a cavallo tra agosto e settembre avrà spazio una piccola parentesi di instabilità.

Agosto tra caldo e instabilità al sud

Dal 19 al 26 agosto si rialzeranno le temperature. La perturbazione che ha colpito il sud nei giorni post-ferragosto cederà il posto all’anticiclone, che riporterà sull’Italia l’alta pressione.

Dal 25 al 27 agosto una breve perturbazione potrebbe colpire il sud, ma subito dopo le temperature torneranno nelle medie stagionali.

Dal 28 al 2 settembre l’anticiclone interesserà quasi tutta l’Italia. Qualche giorno di instabilità potrebbe verificarsi nelle estreme regioni meridionali dove potrebbe verificarsi un aumento dell’instabilità atmosferica.

A settembre sarà ancora estate

Dal 2 al 9 settembre sarà ancora estate. Le temperature saliranno al di sopra delle medie stagionali. Ciò è dovuto all’insistenza dell’anticiclone che porterà tempo stabile su tutta la penisola.

L’instabilità prevista tra agosto e settembre si attenuerà e gli episodi temporaleschi si limiteranno a pochi eventi isolati.