Il maltempo si abbatte sulla Toscana con violenti nubifragi: allagamenti, fulmini e danni in tutta la regione

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È pesante il bilancio dell’ondata di maltempo che nella giornata di domenica 18 agosto si è abbattuta sulla Toscana: violenti nubifragi hanno colpito buona parte della regione, soprattutto le zone costiere, dalla Versilia alla Maremma, provocando allagamenti, disagi e ingenti danni.

Maltempo in Toscana, allagato il centro di Viareggio

La Toscana è la regione più colpita finora dall’ondata di maltempo che sta attraversando l’Italia. Già dalla notte forti nubifragi si sono abbattuti sulla Versilia e sulla provincia di Massa-Carrara.

Come riporta Adnkronos, le forti piogge hanno provocato l’allagamento della Passeggiata di Viareggio, il cuore della città in provincia di Lucca.

Fonte foto: ANSA Vigili del fuoco al lavoro nella chiesa di San Piero a Grado colpita da un fulmine

Allagamenti e danni nella zona di Empoli

Forti piogge anche in provincia di Firenze, in particolare nella zona di Empoli e della Valdelsa.

Molti gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco, ci sono stati locali allagamenti, piccoli smottamenti stradali e alberi caduti.

Fulmini e danni a Pisa

Domenica mattina un fulmine si è abbattuto sulla basilica di San Pietro Apostolo a San Piero a Grado, frazione di Pisa, incendiando una delle travi in legno.

I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno spento il principio d’incendio. Non ci sarebbero altri danni, ma la chiesa è stata chiusa per precauzione in attesa di ulteriori verifiche.

Sono stati numerosi gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in tutta la provincia, parecchi per rami caduti o pericolanti.

Come riporta il Corriere Fiorentino, davanti a Marina di Pisa è affondata una barca di 11 metri: in salvo i due piemontesi a bordo, che sono riusciti a guadagnare la riva con il gommone d’emergenza.

Temporali a Livorno e in Maremma

Il maltempo non ha risparmiato Livorno, dove una coppia di austriaci è stata salvata dai vigili del fuoco dopo essere rimasta intrappolata nella loro auto in un sottopasso allagato.

Forti temporali hanno colpito anche la Maremma, dove sono stati registrati diversi allagamenti e danni.

Nubifragio a Pitigliano, crolla un muro

La situazione più grave a Pitigliano, in provincia di Grosseto, dove un violento nubifragio ha causato il cedimento di un muro.

Il sindaco ha postato sui social un video che mostra una stradina del centro storico trasformata in un vero e proprio torrente.