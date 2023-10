Premio Nobel per l'Economia 2023 a Claudia Goldin per i suoi studi sul mercato del lavoro femminile

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Il Premio Nobel per l’Economia 2023 è stato assegnato a Claudia Goldin, professoressa dell’Università di Harvard, nella tarda mattinata di lunedì 9 ottobre.

La motivazione

Claudia Goldin è stata premiata per “per gli studi sulla comprensione delle questioni legate alle donne sul mercato del lavoro“.

Lo ha annunciato la reale Accademia delle scienze svedese, sul premio che viene assegnato assieme alla Riksbank.



“Comprendere il ruolo delle donne nel mercato del lavoro è importante per la società. Grazie alla ricerca innovativa di Claudia Goldin, ora sappiamo molto di più sui fattori sottostanti e sulle barriere che potrebbero essere affrontate in futuro”, ha dichiarato Jakob Svensson, presidente del Comitato per il Premio in Scienze Economiche.

Goldin, sottolinea ancora la nota, “ha dimostrato che la partecipazione femminile al mercato del lavoro non ha avuto una tendenza all’aumento per tutto il periodo, ma ha invece formato una curva a U. La partecipazione delle donne sposate è diminuita con la transizione da una società agricola a una industriale all’inizio del XIX secolo, ma poi ha iniziato ad aumentare con la crescita del settore dei servizi all’inizio del XX secolo. Goldin ha spiegato questo andamento come il risultato di un cambiamento strutturale e dell’evoluzione delle norme sociali relative alle responsabilità delle donne nei confronti della casa e della famiglia“.

Nel corso del XX secolo, si legge ancora nelle motivazioni, “i livelli di istruzione delle donne sono aumentati costantemente e nella maggior parte dei Paesi ad alto reddito sono oggi sostanzialmente superiori a quelli degli uomini. Goldin ha dimostrato che l’accesso alla pillola contraccettiva ha svolto un ruolo importante nell’accelerare questo cambiamento rivoluzionario, offrendo nuove opportunità di pianificazione della carriera“.

E ancora: “Nonostante la modernizzazione, la crescita economica e l’aumento della percentuale di donne occupate nel XX secolo, per un lungo periodo di tempo il divario retributivo tra donne e uomini non si è praticamente colmato. Secondo Goldin, parte della spiegazione risiede nel fatto che le decisioni in materia di istruzione, che influiscono sulle opportunità di carriera di tutta la vita, vengono prese in età relativamente giovane. Se le aspettative delle giovani donne sono formate dalle esperienze delle generazioni precedenti – ad esempio delle loro madri, che non sono tornate al lavoro finché i figli non sono cresciuti – lo sviluppo sarà lento. Storicamente, gran parte del divario di genere nei guadagni potrebbe essere spiegato dalle differenze di istruzione e dalle scelte professionali. Tuttavia, Goldin ha dimostrato che la maggior parte di questa differenza di guadagno è ora tra donne e donne nella stessa occupazione, e che si verifica in gran parte con la nascita del primo figlio“.

Chi è Claudia Goldin

Nata il 14 maggio 1946 a New York, Claudia Goldin è una storica economica ed economista del lavoro americana, attualmente professoressa di economia Henry Lee all’Università di Harvard.

Co-direttrice del Gender in the Economy Study Group del National Bureau of Economic Research (Nber), è stata anche direttrice del programma Development of the American Economy (sempre del Nber) dal 1989 al 2017.

Goldin è solamente la terza donna a ricevere il Premio Nobel per l’Economia, secondo quanto riferito da Hans Ellegren, segretario generale dell’Accademia reale svedese delle scienze, a Stoccolma.

Quanto ha guadagnato

Prima di morire Alfred Nobel scrisse le sue ultime volontà, racchiuse in un testamento che reca la data del 27 novembre 1895.

Chimico, ingegnere, inventore, uomo di affari e filantropo, famoso soprattutto per aver inventato la dinamite, Nobel decise di investire la maggior parte della propria fortuna in una serie di premi in fisica, chimica, fisiologia o medicina, letteratura e pace.

Fu così che nacquero i Premi Nobel.

Il riconoscimento economico, quest’anno, è pari a 11 milioni di corone svedesi: circa 950 mila euro.

Chi sono i vincitori più recenti

Nel 2021, il Nobel per l’Economia era andato a David Card, Joshua Angrist e Guido Imbens per gli studi sugli effetti del salario minimo, dell’immigrazione e dell’educazione sul mercato del lavoro.

Nel 2022, invece, il Premio è andato a Ben Bernanke, Douglas Diamond e Philip Dybvig per le ricerche su banche e crisi.