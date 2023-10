Premio Nobel Chimica 2023 a Moungi Bawendi, Louis Brus e Alexei Ekimov: scoperta e sintesi dei punti quantici

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Il Nobel per la Chimica 2023 è stato assegnato a tre scienziati: Moungi Bawendi, Louis Brus e Alexei Ekimov per la scoperta e la sintesi dei punti quantici.

Chi sono i vincitori

Confermate quindi le indiscrezioni sui vincitori, anticipate a poche ore dall’annuncio ufficiale dalla stampa svedese dopo un clamoroso errore: il un comunicato stampa coi nomi dei premiati è stato pubblicato e poi cancellato dal sito dell’Accademia.

I vincitori sono tre ricercatori che lavorano negli Usa: Moungi Bawendi, del Massachusetts Institute of Technology (MIT), Louis Brus dell’Università Columbia, e Alexei Ekimov che lavora alla Nanocrystals Technology.



La scoperta

Moungi Bawendi, Louis Brus e Alexey Ekimov sono stati premiati per la scoperta e la sintesi dei punti quantici.

Sono considerati la base per moltissime tecnologie, dalle comunicazioni all’ottica, ai futuri computer superveloci o la diagnosi per immagini per la biomedicina.

Quanto hanno guadagnato

Prima di morire Alfred Nobel scrisse le sue ultime volontà, racchiuse in un testamento che reca la data del 27 novembre 1895.

Chimico, ingegnere, inventore, uomo di affari e filantropo, famoso soprattutto per aver inventato la dinamite, Nobel decise di investire la maggior parte della propria fortuna in una serie di premi in fisica, chimica, fisiologia o medicina, letteratura e pace. Fu così che nacquero i Premi Nobel.

Il riconoscimento per quest’anno è pari a 11 milioni di corone svedesi (uno in più rispetto al 2022): circa 950 mila euro.

Chi sono i vincitori passati

Nel 2021 il Nobel per la Chimica era andato a Benjamin List e David MacMillan perché nel 2000, indipendenti l’uno dall’altro, hanno sviluppato l’organocatalisi asimmetrica, che utilizza come catalizzatore molecole organiche di piccole dimensioni, rendendo la chimica più green.

Le loro scoperte hanno avviato un modo totalmente nuovo di pensare a come mettere insieme molecole chimiche, ad esempio nella scoperta di farmaci e nella produzione di prodotti chimici fini.

Nel 2022, invece, è stato assegnato a Carolyn Bertozzi della Stanfrod University, Morten Meldal dell’Università di Copenaghen e Barry Sharpless, Scripps Research, per lo sviluppo della chimica del clic (o chimica a scatto, ndr) e della chimica bioortogonale.