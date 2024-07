Precipita nel vano ascensore a Fasano vicino a Brindisi, morta ragazza 25enne: caduta dal quarto piano

Una giovane di 25 anni, Clelia Ditano, è morta a Fasano, in provincia di Brindisi, dopo essere caduta all’interno di un vano ascensore in una palazzina in via Piave.

Precipita nel vano ascensore, morta ragazza di 25 anni a Fasano (provincia di Brindisi)

La ragazza, che si trovava al quarto piano, avrebbe richiesto l’ascensore, ma dopo aver aperto la porta è caduta nel vuoto, in quanto, secondo una prima ricostruzione, la cabina non sarebbe risalita.

Sul posto ci sono i vigili del fuoco per recuperare il corpo della vittima.

Fonte foto: Tuttocittà.it

La tragedia si è consumata alle prime luci di lunedì 1 luglio, intorno alle ore 7, in un condominio che sorge in via Saragat 170, con ingresso anche in via Piave.

Le ipotesi sulla dinamica dell’incidente mortale

La giovane, per cause ancora da chiarire definitivamente, è precipitata dal quarto piano, andando a finire sul tetto della cabina dell’ascensore, che non era risalito, rimanendo bloccato al primo piano.

Sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Fasano e i carabinieri.

L’ipotesi più probabile è che la porta dell’ascensore al pianerottolo al quarto piano si è aperta, nonostante la cabina non fosse arrivata a destinazione. Poi si è verificata la caduta drammatica e mortale.

Chi era la giovane vittima

Il dramma è avvenuto all’interno di una palazzina popolare di proprietà di Arca Nord.

La 25enne deceduta, secondo le prime indiscrezioni, lavorava in alcuni B&B della zona dove si occupava di effettuare le pulizie degli alloggi.

Lo scorso aprile, a Catania, si è registrato un altro tragico incidente riguardante un ascensore. Un operaio di 31 anni è morto in un condominio di Aci Sant’Antonio, restando schiacciato dall’ascensore che stava riparando.