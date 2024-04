Incidente sul lavoro vicino Catania, operaio di 31 anni muore schiacciato dall’ascensore

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Ancora una morte bianca in Sicilia, dove un operaio di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un condominio di Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania: l’uomo è rimasto schiacciato dall’ascensore che stava riparando. In stato di shock la donna che si trovava nella cabina.

Incidente sul lavoro vicino Catania

È avvenuto nel pomeriggio di oggi – giovedì 18 aprile 2024 – un incidente sul lavoro nel quale è morto un uomo, ad Aci Sant’Antonio, comune facente parte della città metropolitana di Catania, in Sicilia.

Secondo le prime informazioni fin qui raccolte, la vittima dell’incidente sul lavoro è un uomo di 31 anni, manutentore di ascensori giunto in un condominio di due piani, situato al numero 55 di via Marchese di Casalotto, per lavorare proprio sui montacarichi dello stabile, nel quale pare fosse rimasta bloccata una persona.

Ad un certo punto del pomeriggio però, la sala operativa dei vigili del fuoco di Catania ha ricevuto una chiamata di soccorso per una persona bloccata all’interno del vano ascensore, in seguito alla quale ha subito inviato sul posto una squadra.

L’arrivo dei soccorsi

In seguito alla chiamata, sul luogo dell’incidente sono accorsi una squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Acireale, il personale medico del 118 e i militari del locale Comando territoriale dell’Arma dei Carabinieri.

Una volta giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno trovato l’operaio incastrato tra la cabina dell’ascensore e la porta di un piano. All’interno del montacarichi era anche presente una signora, ritrovata in stato di shock.

I vigili del fuoco sono quindi riusciti a disincastrare il tecnico, che è poi stato affidato alle cure dei sanitari, e a far uscire la donna rimasta chiusa nella cabina ascensore.

L’operaio morto schiacciato dall’ascensore

Il personale medico del 118 non ha però potuto far nulla per il tecnico manutentore dell’ascensore, che non è sopravvissuto all’incidente. Gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo di 31 anni.

Le forze dell’ordine giunte sul posto hanno poi provveduto a effettuare tutti i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica che ha portato alla morte dell’operaio, al momento ancora in corso di accertamento.

Stando a quanto riportato da NewSicilia, la vittima è il 31enne Antonio Pistone. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social per un ragazzo molto conosciuto nella zona, morto improvvisamente nell’ennesimo incidente sul lavoro.