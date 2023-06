Precipita in un dirupo col tir sull'autostrada A7 Genova-Milano: autista gravissimo dopo un volo di 15 metri

Un volo di 15 metri con un mezzo pesante, poi l’impatto. È quanto accaduto ad un camionista che percorreva l’autostrada A7, ora ricoverato all’ospedale Villa Scassi di Genova in condizioni gravi. Il sinistro è avvenuto sulla Genova-Milano tra Busalla e Bolzaneto, nei pressi della galleria Campora. Per questo motivo un tratto importante dell’autostrada è stato precluso al traffico.

Tir in un dirupo sulla A7, traffico bloccato

Come riporta ‘Genova Today’, l’incidente è avvenuto alle 7 del mattino di mercoledì 7 giugno nei pressi della galleria Campora.

Il veicolo coinvolto è un tir che trasportava caffè. Il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo ed è precipitato oltre il guard-rail finendo in una scarpata dopo un volo di 15 metri.

Fonte foto: TuttoCittà.it Un tir è precipitato in un dirupo lungo la A7 tra Busalla e Bolzaneto, una tragedia sfiorata

In queste ore la viabilità è stata ripristinata con il traffico confluito verso un’altra carreggiata per mettere in sicurezza i veicoli in transito.

I lavori di recupero del guard-rail, infatti, dovrebbero durare fino a venerdì 9 giugno. Si registrano anche rallentamenti dovuti ai cantieri installati da subito per riparare il bordo strada.

La dinamica

Per il momento non è dato conoscere l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, il conducente stava viaggiando a velocità sostenuta quando, durante una svolta a sinistra, avrebbe subito uno sbilanciamento dovuto al carico del tir e avrebbe perso il controllo del mezzo.

Il tir ha sfondato il guard rail ed è uscito fuori strada. ‘Genova Today’ specifica che l’uomo sarebbe riuscito a mettersi in salvo prima dell’impatto e che da solo, a piedi, avrebbe raggiunto nuovamente la strada.

I soccorsi

Subito dopo l’incidente sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Per quanto riguarda il soccorso sanitario, sul luogo del sinistro sono arrivate la Croce Azzurra, l’automedica, e la Croce Rossa.

Per le indagini è sul posto la polizia stradale insieme al personale di Autostrade per l’Italia. Il conducente del tir è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale Villa Scassi di Genova, un’emergenza giustificata dall’entità dell’incidente.

I vigili del fuoco sono sul posto per rimuovere il tir precipitato nel dirupo e mettere in sicurezza il tratto autostradale interessato dal sinistro.

Nel dicembre 2022 un altro camionista si è salvato per miracolo dopo che il suo tir è stato avvolto dalle fiamme.