Pordenone, muore dopo una caduta dalla moto: era un militare degli Stati Uniti, aveva solo 34 anni

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Tragedia sull’asfalto. Un motociclista di 34 anni è morto dopo una caduta a Roveredo in Piano, provincia di Pordenone. Notato a terra da un passante intorno alle 7 del mattino di giovedì 5 gennaio, l’uomo è deceduto in ospedale, dove era stato trasportato in gravi condizioni. Era un militare degli Stati Uniti, in servizio alla base Usaf di Aviano.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe avvenuto nelle prime ore del mattino di giovedì 5 gennaio.

Intorno alle ore 7, infatti, un passante avrebbe notato il corpo del 34enne in via Risorgimento a Roveredo in Piano, provincia di Pordenone.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il luogo dell’incidente dove è stato trovato il militare americano, in seguito alla caduta dalla sua moto

L’uomo non sarebbe riuscito a frenare in tempo per immettersi in una rotatoria, anche a causa della nebbia fitta, sbandando e finendo a terra, sbalzato a molte decine di metri di distanza.

È escluso il coinvolgimento di altri mezzi.

I rilievi sono stati compiuti dai carabinieri della Compagnia di Sacile.

I soccorsi

Il passante avrebbe immediatamente allertato il numero unico di emergenza della regione Nue112, e da qui la sala operativa della Sores.

Gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria, secondo quanto riferito dall’Ansa, hanno successivamente inviato sul posto un’automedica e un’ambulanza, entrambe provenienti dalla vicina Pordenone.

Il 34enne è stato portato d’urgenza all’ospedale Santa Maria degli Angeli, dove è stato ricoverato.

Chi è la vittima

Poco dopo il ricovero, il motociclista è morto.

Si tratterebbe di un militare degli Stati Uniti in servizio alla Base Usaf di Aviano, che dista poche centinaia di metri dal luogo dell’incidente, dove l’uomo si stava recando per prendere servizio.

È il terzo incidente in pochi mesi che coinvolge un militare della stessa base, dopo quelli di agosto in cui – in due episodi distinti – una soldatessa e un soldato avrebbero investito rispettivamente un 15enne e un 16enne, entrambi in bicicletta.