Polemiche social per l'albero di Natale di Gucci a Milano nella Galleria Vittorio Emanuele: "Inguardabile"

A Milano è stata celebrata l’accensione dell’albero di Natale di Gucci, non senza polemiche. Lo stesso sindaco Beppe Sala ha detto che “è un po’ strano come albero” e ha fatto una battuta sulla pronuncia del CEO di Gucci presente. Ne ha poi richiesto l’accensione, ricordando come Gucci oltre all’albero ha deciso di illuminare delle strade e di prendersi cura di tre scuole per far parte della comunità milanese. “Senza solidarietà non viviamo bene”, ha concluso, prima dell’accensione delle luci sulla piramide di gift box.

L’albero di Natale di Gucci

Nella Galleria Vittorio Emanuele II è stato acceso l’albero donato e firmato Gucci. Dopo anni di Swarovski, cambia la maison di moda alla quale è affidato l’abbellimento del luogo storico e simbolico di Milano. Presente anche il sindaco Beppe Sala, oltre al CEO di Gucci.

L’albero di Natale di Gucci è una piramide di pacchi regalo, dalla forma gonfia e bombata, in una versione totalmente argentata. Nei negozi della catena di lusso si trovano in rosso e argento in un formato più piccolo. L’albero ha un nome, si chiama The Gift of Love.

L’accensione

Il CEO di Gucci, Jean-François Palus, era presente all’accensione delle luci dell’albero Gucci. Accanto al sindaco di Milano, ha letto un discorso sulla città che lo sta ospitando da alcuni mesi. “Sono molto felice di essere qui a rappresentare una realtà unica come Gucci – ha detto – e di vivere questo momento con voi”.

L’attrice Margherita Buy, testimonial della celebrazione, ha ricordato il periodo difficile per molte famiglie (come per gli studenti e i lavoratori che vogliono tornare a casa nel Sud e vivono il caro-prezzi dei voli e dei treni) e di come l’albero e la sua accensione potesse rappresentare anche una luce tra le difficoltà.

Le polemiche

L’albero di Gucci non è piaciuto a tanti, che sui social hanno condiviso il loro giudizio. Secondo alcuni l’albero è “inguardabile” e “triste” e ancora “sembra un albero di airbag” o una “catasta di cuscini”. Sono in pochi a premiare l’originalità.

Lo stesso sindaco di Milano lo ha definito strano, più simile a una piramide di regali che a un albero. Anche la cerimonia di accensione non ha entusiasmato. Tanti sono nostalgici dello scorso anno, quando il concerto di Mahmood ha accompagnato uno degli alberi più belli della capitale lombarda secondo i milanesi. Si trattava del “Tree of Wonder”, ideato da Giovanna Battaglia Engelbert, Direttrice Creativa di Swarovski.