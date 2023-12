Regione Sicilia contro il caro-voli a Natale: come ottenere lo sconto sui biglietti, la guida per i residenti

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

È operativa la piattaforma online della Regione Sicilia che permette di ottenere lo sconto sui voli da e per gli aeroporti isolani. Si tratta dell’iniziativa, riservata ai residenti in Sicilia, voluta dalla giunta regionale per contrastare il caro-voli. Eccome come ottenere lo sconto sui biglietti.

Caro-voli in Sicilia, online la piattaforma per gli sconti

Usando fondi regionali e statali, la Regione Sicilia ha stanziato 33 milioni di euro contro il caro-voli, offrendo ai residenti siciliani la possibilità di ottenere il rimborso del 25% del costo dei biglietti aerei da e verso gli aeroporti della penisola.

L’iniziativa si è concretizzata con una piattaforma online dedicata alla richiesta dei rimborsi, “SiciliaPei“, in funzione da oggi lunedì 4 dicembre. Questo l’indirizzo: https://siciliapei.regione.sicilia.it/bandocarovoli/

Sconto sui biglietti aerei: a chi è destinato

Lo sconto sui biglietti aerei è riservato ai cittadini residenti in Sicilia, che possono chiedere e ottenere un rimborso del 25% sul costo totale della singola tratta, comprensivo di tutte le tasse e spese accessorie

Inoltre la Regione riconosce un ulteriore sconto del 25% agli studenti, ai residenti che abbiano almeno il 67% di invalidità o un basso reddito (Isee inferiore a 9.360 euro).

Sconto sui biglietti: per quali voli

Le tratte per cui è possibile chiedere lo sconto sono quelle tra gli aeroporti siciliani e quelli di Roma (Fiumicino e Ciampino), Milano (Malpensa e Linate) e Bergamo-Orio al Serio, sia in andata che in ritorno.

Fonte foto: ANSA

Lo sconto può essere richiesto per tutti i voli dal primo dicembre 2023 al 31 dicembre 2024.

Come ottenere lo sconto sui biglietti

La richiesta degli sconti sui biglietti aerei viene fatta esclusivamente in modalità online accedendo alla piattaforma SiciliaPei, a partire dalle 9 di oggi e fino alle ore 18 del 30 gennaio 2025.

Si accede al portale con le credenziali SPID livello 2 o CIE, cliccando sulla voce di menu “Login” e selezionando la tipologia di accesso scelta. Dopo aver inserito le proprie credenziali, il sistema consente di completare la registrazione con i propri dati anagrafici mancanti.

L’utente è tenuto a dichiarare la residenza in un comune siciliano. Può inoltre dichiarare di avere uno dei tre requisiti per i quali è previsto un ulteriore sconto.

Completata la registrazione, per chiedere lo sconto è necessario inserire nel form i dati del volo (costo, tratta e numero) e il codice Iban dove accreditare il rimborso. Inoltre vanno allegati il biglietto e la carta di imbarco.