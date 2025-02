Pista del bob di Milano Cortina 2026 sabotata, tubo staccato di notte: "Inquietante, danno davanti al mondo"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Uno dei tubi di refrigerazione della pista da bob, slittino e skeleton in costruzione a Cortina d’Ampezzo per le Olimpiadi invernali del 2026 è stato staccato dalla propria sede e gettato in mezzo a una strada a pochi giorni dal sopralluogo di controllo del Comitato olimpico internazionale.

Il sabotaggio della pista bob di Cortina

È stata presentata una denuncia per il sabotaggio della pista da bob, slittino e skeleton in costruzione a Cortina d’Ampezzo per le Olimpiadi invernali del 2026.

Stando a quanto riportato dall’edizione veneta del Corriere della Sera, uno dei tubi di refrigerazione della struttura sarebbe stato divelto dalla propria sede e gettato in mezzo alla strada.

Fonte foto: ANSA Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini

Il tubo sarebbe stato ritrovato nella mattinata del 21 febbraio, segnalato perché ostacolava la circolazione delle auto e dei mezzi del cantiere. Lunedì 24 è prevista la visita degli ispettori del Cio per verificare lo stato di avanzamento dei lavori.

La reazione di Salvini

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha commentato quanto accaduto, paragonando il supposto sabotaggio alle azioni dei manifestanti No Tav contro i cantieri della linea ad alta velocità Torino-Lione.

“Quanto successo a Cortina, dove ignoti hanno sabotato la pista da bob, è inquietante e grave. Chi cerca di danneggiare le Olimpiadi fa un danno all’Italia davanti a tutto il mondo. Come per i delinquenti che assaltano il cantiere dell’Alta Velocità Torino-Lione, anche a Cortina sappiano che non la avranno vinta” ha dichiarato Salvini.

Il leader della Lega ha quindi tenuto a sottolineare che “lo Stato non si fa intimidire” da azioni come quelle accadute nella notte a Cortina.

I problemi della pista di Cortina

La pista da bob di Cortina è uno dei progetti più contestati delle Olimpiadi invernali del 2026. Costata 124 milioni di euro, è stata costruita nonostante si tema che possa essere molto complicato utilizzarla dopo la fine della manifestazione.

Ci sono stati dubbi anche sulle tempistiche di realizzazione. La Fondazione Milano-Cortina, che organizza le Olimpiadi, è stata costretta dal Cio a scegliere una soluzione in caso i lavori non siano ultimati in tempo. Il piano B è la pista di Lake Placid, nello Stato americano di New York.

Nonostante i dubbi, le autorità hanno riportato che il programma dei lavori è stato rispettato, almeno fino al momento del supposto sabotaggio. A marzo dovrebbero tenersi le prime prove in vista delle gare.