Pirata della strada travolge e uccide una 33enne a Preganziol in provincia di Treviso: fermato dai carabinieri

Una giovane donna di 33 anni, Serena Gambarotto, è stata travolta e uccisa da un pirata della strada a Preganziol, in provincia di Treviso. La tragedia si è verificata durante la serata di venerdì 6 ottobre.

La disperata corsa in ospedale e il decesso

La vittima, di professione barista, è morta dopo essere stata investita mentre stava camminando lungo la strada statale del Terraglio.

La donna, dopo essere stata travolta, è subito apparsa in condizioni disperate.

Trasportata d’urgenza in ospedale, è poi deceduta. Sono purtroppo risultati vani i tentativi del personale sanitario di rianimarla.

Le indagini dei carabinieri: fermato il pirata della strada

I carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini per identificare l’auto che ha spezzato la vita di Serena Gambarotto.

A distanza di qualche ora dal dramma, l’uomo al volante del mezzo è stato rintracciato e fermato dopo che non ha prestato soccorso, dandosi alla fuga.

Fonte foto: ANSA

I dettagli dell’incidente

L’incidente è avvenuto venerdì 6 ottobre intorno alle 21.40. La donna è stata falciata nei pressi del Las Vegas by Playpark, un locale di slot machine. Non è stato ancora accertato se Serena stesse entrando o stesse andando via dal locale.

Pochi giorni fa l’uccisione di un 13enne

Pochi giorni fa, lo scorso 17 settembre un altro dramma provocato da un pirata della strada.

A perdere la vita, in quel frangente, è stato un tredicenne travolto e ucciso da un’auto pirata il cui conducente non si è fermato per prestare soccorso.

Il ragazzino stava attraversando la via Casilina a Roma, quando una vettura è arrivata a folle velocità centrandolo in pieno e non lasciandogli scampo.