Pino Insegno gongola per i numeri di Reazione a Catena: "Insulti gratuiti". Ma il nuovo show avrà meno puntate

Dopo diverse puntate al timone di “Reazione a Catena“, Pino Insegno tira le somme ed esprime la sua soddisfazione per il successo ottenuto, mentre rispedisce al mittente le critiche giunte dal mondo social. L’attore, doppiatore e conduttore tv incassa invece il supporto da amici e colleghi, mentre si prepara per il nuovo show, “Il Buono, il Brutto e il Cattivo”, previsto a gennaio 2025 pur ridimensionato nel numero di puntate inizialmente previste.

Pino Insegno felice per gli ascolti di “Reazione a Catena”

Dopo aver completato le prime puntate di “Reazione a Catena” è il momento dei bilanci per Pino Insegno, forte dei numeri positivi legati alla sua nuova avventura in uno dei game show più seguiti della televisione.

In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore ha manifestato la sua soddisfazione considerando le difficoltà di partenza: inserirsi in un programma già rodato, con un conduttore ben identificato con il format come Marco Liorni, non era semplice.

Pino Insegno alla conduzione di “Reazione a Catena”

“È andata anche meglio di quel che pensassi. Poi è scritto benissimo”, ha detto alla rivista. E poco importa se da tempo, nell’arena social, su di lui se ne dicono di cotte e di crude.

La reazione di Pino Insegno alle critiche sui social

“Non guardo più i social, sono critiche superficiali, al limite dell’insulto gratuito”, ha detto Insegno, considerando poco rilevanti le polemiche mentre dall’altro lato diversi colleghi e amici gli tributano vicinanza e riconoscimenti.

“Hanno fatto il tifo per me colleghi e amici: Sabrina Ferilli, Paolo Bonolis, Carlo Conti. E mi ha fatto un piacere gigantesco ricevere i complimenti di Umberto Orsini, l’ultimo dei nostri grandi attori che a 90 anni lavora ancora a teatro. La sua telefonata mi ha riempito di gioia”, ha spiegato.

Il nuovo show di Pino Insegno avrà solo due puntate

In tutti i momenti chiave del game show ormai Pino Insegno ha trovato la sua dimensione. Ma il quiz terminerà a inizio novembre, lasciando spazio a “L’Eredità“, in un nuovo passaggio di testimone con Marco Liorni.

Insegno è però già proiettato verso il suo prossimo progetto, “Il Buono, il Brutto e il Cattivo“, programma previsto nel palinsesto di Rai 1 per l’inizio del prossimo anno.

“Dovevano essere sei puntate, invece saranno due: il 3 e il 10 gennaio – ha annunciato Insegno -. Con me ci saranno Francesco Pannofino e Luca Ward”.

“Faremo un varietà con l’orchestra, i balletti… sarà una gara a base di film: ognuno di noi tre sceglierà un titolo e, attraverso una serie di prove, dovrà far vincere quel film. Poi interverranno i vari ospiti: uno chef se c’è una prova di cucina, un comico se c’è una prova di risate, un cantante se la prova riguarda la colonna sonora, e così via”, ha spiegato.