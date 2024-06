Pino Insegno torna in Rai con Reazione a Catena al posto de L'Eredità: perché ha ringraziato Marco Liorni

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Lunedì 3 giugno Pino Insegno è tornato in Rai alla conduzione della trasmissione ‘Reazione a Catena‘, al posto de ‘L’Eredità‘. In apertura di puntata, Insegno ha dedicato un pensiero all’amico e collega Marco Liorni.

Cosa ha detto Pino Insegno su Marco Liorni

Aprendo la puntata di ‘Reazione a Catena’ di lunedì 3 giugno, Pino Insegno ha pronunciato queste parole:

“Benvenuti a Reazione a Catena. Grazie a voi ma soprattutto grazie all’amico e grande professionista Marco Liorni, che non solo ci ha dato la linea per cominciare la nostra prima puntata ma ci ha lasciato anche in eredità un gioco straordinario, che ho avuto anche la fortuna di condurre. Grazie, ovviamente, anche alle persone che ci seguono da casa. Sono veramente felice di essere qui”.

Fonte foto: ANSA

Pino Insegno è il nuovo conduttore di ‘Reazione a Catena’.

Ascolti tv Auditel ‘Reazione a Catena’ con Pino Insegno

La puntata di lunedì 3 giugno di ‘Reazione a Catena’ su Raiuno è stata vista da 3.387.000 spettatori, pari al 24%. ‘Reazione a Catena – L’Intesa Vincente’ ha ottenuto un ascolto medio di 2.665.000 spettatori pari al 23.9%.

Il commento di Pino Insegno sul ritorno a ‘Reazione a Catena’

In una precedente intervista concessa nei giorni scorsi a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, Pino Insegno aveva commentato il suo ritorno alla conduzione di ‘Reazione a Catena’, da lui già condotta per quattro edizioni dal 2010 al 2013.

Le sue parole: “Sembra passato un giorno, riprendo da dove ho interrotto. Sognavo da tempo di rifare ‘Reazione a Catena’ perché è scritto così bene che, passatemi il paragone, è come recitare Shakespeare o Pirandello a teatro”.

Poi ha aggiunto che per la sua conduzione punterà sulla “voce” perché “il programma è molto ‘radiofonico’, cercherò di sottolineare al massimo i momenti in cui il conduttore non si vede ma si sente, per valorizzare le sfide tra concorrenti”. Un altro aspetto su cui punterà Pino Insegno è l'”ironia“: “La leggerezza, come sanno bene anche i miei colleghi, è fondamentale”, ha spiegato.

Pino Insegno: una prima serata in arrivo?

Sempre nel corso dell’intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, Pino Insegno ha svelato un’anticipazione sui suoi progetti futuri: “Spero di riportare a teatro ‘L’ultimo giorno di un condannato a morte’ di Victor Hugo, uno spettacolo che ho già fatto al Quirino di Roma. E poi c’è un progetto per una prima serata televisiva, che non farò da solo, ma di cui non posso dire ancora nulla altrimenti mi ammazzano… (ride, ndr”.