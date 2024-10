Pillole di tenia per dimagrire vendute sul dark web, i medici: "Il verme solitario può portare alla morte"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

È allarme da parte dei medici per l’uso di pillole contenenti uova di tenia, vendute sul dark web come metodo per dimagrire. Questi farmaci rappresentano un grave rischio per la salute, in quanto i parassiti possono insediarsi nell’intestino, crescere per vari metri di lunghezza e causare gravi malattie, portando in alcuni casi anche alla morte. L’esempio di una donna di 21 anni è diventato emblematico in tal senso: dopo aver ingerito pillole contenenti uova di “verme solitario”, nonostante la perdita di peso iniziale, ha sofferto di gravi sintomi neurologici e lesioni multiple agli organi.

Ingerire pillole con uova di tenia per dimagrire: i rischi

È crescente il fenomeno della vendita di pillole contenenti uova di tenia sul dark web, commercializzate come una soluzione rapida per dimagrire. Questo metodo pericoloso espone chi le assume a rischi notevoli per la salute, provocando infezioni gravi e persino la morte.

Le tenie, normalmente ingerite attraverso alimenti poco cotti, si stabiliscono nell’intestino, crescendo a dismisura: alcune possono arrivare fino a 9 metri di lunghezza, nutrendosi del cibo non digerito dall’ospite.

Fonte foto: iStock

La tenia, alimentandosi nell’intestino umano, può raggiungere una lunghezza di svariati metri

Questa malsana tecnica per dimagrire, che trova radici già nell’epoca vittoriana, è oggi tornata in voga in forma clandestina, anche se l’effettiva diffusione rimane poco chiara.

La denuncia di un medico su Youtube

Il dottor Bernard Hsu, oncologo e creatore del canale YouTube “Chubbyemu”, ha raccontato il caso di una giovane di 21 anni che ha ingerito capsule contenenti uova di tenia acquistate sul dark web con criptovaluta, nella speranza di perdere peso rapidamente.

Nonostante i risultati iniziali fossero incoraggianti, ha iniziato a soffrire di crampi addominali e gonfiore. La situazione è degenerata quando ha scoperto segmenti di tenia nel water. Eppure, ha continuato il trattamento, senza rendersi conto dei gravi rischi per la sua salute legati all’infestazione.

I sintomi dell’infestazione da “verme solitario”

La donna però ha iniziato a sperimentare sintomi sempre più preoccupanti: ha notato un nodulo sotto il mento che, dopo averlo toccato, l’ha fatta svenire, per poi svegliarsi a faccia in giù, senza sapere quanto tempo fosse rimasta priva di sensi.

Successivamente, ha sofferto di intensi mal di testa e pressione cranica. Nonostante i test ospedalieri non abbiano rivelato nulla di significativo, i dolori e i sintomi neurologici sono peggiorati, inclusi episodi di amnesia temporanea.

Dopo circa un anno dall’ingestione delle uova di tenia, la 21enne è tornata in ospedale, dove esami approfonditi hanno rivelato numerose lesioni nel cervello e in altri organi come la lingua e il fegato. Alla fine, la donna ha ammesso di aver consumato uova di tenia per perdere peso.

Cos’è la cisticercosi dovuta dalla tenia

I medici hanno scoperto che aveva ingerito due specie di parassiti: Taenia saginata, responsabile delle forme rettangolari trovate nelle sue feci, e Taenia solium, che ha causato i problemi più gravi. Quest’ultimo parassita può uscire dal tratto digestivo, rilasciando uova nel flusso sanguigno e depositandosi su vari tessuti, come il cervello, provocando sintomi pericolosi come amnesia e lesioni corporee.

Si tratta di un fenomeno noto come cisticercosi, un disturbo che può essere innocuo in alcuni individui, così come in altri provocare cambiamenti di personalità e problemi cognitivi.

Fortunatamente, la paziente è stata trattata con farmaci che hanno neutralizzato le tenie, permettendo al corpo di espellerle, insieme a steroidi per ridurre l’infiammazione cerebrale. Portando questo drammatico esempio, il dottor Hsu ha avvertito di evitare soluzioni pericolose come ingerire parassiti solo per perdere peso.