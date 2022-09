Muore a 25 anni durante un intervento per dimagrire: era andato in Turchia per risparmiare

Un giovane di 25 anni è morto dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico dimagrante in Turchia, che non è andato per il verso giusto. La madre del ragazzo ha raccontato ai media inglesi quanto accaduto, senza nascondere il suo stupore per ciò che il sedicente chirurgo ha rivelato dopo il decesso.

Muore a 25 anni dopo un intervento per dimagrire. L’appello della madre

Joe Thornley, 25 anni, è morto dopo aver subito un estenuante intervento chirurgico alla manica gastrica nella speranza di dimagrire. Tuttavia il giovane è deceduto dopo l’intervento subito in una clinica in Turchia.

La mamma di Joe, Julie, 58 anni, ha quindi lanciato un appello attraverso i media inglesi per evitare che altri commettessero l’errore di recarsi all’estero per una soluzione rapida ed economica.

L’intervento in Turchia per risparmiare

Il 25enne aveva prenotato un intervento chirurgico da £ 3.000, durante il quale è stata rimossa gran parte dello stomaco. Ma secondo la donna, il figlio Joe non sarebbe stato monitorato adeguatamente dopo l’operazione, nonostante la clinica avesse buone recensioni.

Julie ha rivelato a BirminghamLive: “Me l’ha detto il giorno prima. Gli ho detto che non potevo fermarlo ma che non ne aveva bisogno”.

La morte per emorragia interna

In un primo momento l’intervento è apparso riuscito, ma successivamente il 25enne si è lamentato di alcuni dolori nel corso della sua ultima conversazione coi genitori. La donna ha poi scoperto del decesso del figlio dopo che la polizia si è presentata sul suo luogo di lavoro a South Normanton, Derbys, nel Regno Unito.

Sconvolta dal dolore, la donna ha quindi telefonato il chirurgo che aveva operato il figlio, per sentirsi dire che il giovane aveva avuto un infarto durante la procedura. Tuttavia, come riporta il Sun, un esame post-mortem ha rivelato che il ragazzo è deceduto a causa di un’emorragia interna durante l’operazione.

La mamma ha commentato: “Il cosiddetto chirurgo mi ha chiamato e ha detto che aveva un arresto cardiaco e non poteva salvarlo. Gli ho creduto. Ma quando abbiamo avuto il suo corpo indietro, l’autopsia ha scoperto che aveva avuto un’emorragia nel sito dell’operazione. È morto per emorragia interna”.