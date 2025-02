Pietro Piciocchi candidato sindaco a Genova col centrodestra, attacco immediato a Silvia Salis: "Da Guinness"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Ora è ufficiale: il candidato a sindaco di Genova per il centrodestra alle prossime elezioni comunali sarà Pietro Piciocchi, attuale facente funzione sindaco del capoluogo ligure. Durante la conferenza stampa di presentazione, Piciocchi ha espresso apprezzamento per la candidata del centrosinistra, Silvia Salis, ma ha criticato la scelta della coalizione che la sostiene.

Pietro Piciocchi candidato a Genova

Nella giornata di oggi – lunedì 17 febbraio 2025 – il centrodestra ha ufficializzato la candidatura di Pietro Piciocchi a sindaco di Genova per le prossime elezioni comunali.

La conferenza stampa di presentazione si è tenuta nell’auditorium dell’Acquario di Genova, dove il candidato ha espresso la sua felicità e ha accettato la candidatura.

Pietro Piciocchi, candidato sindaco di Genova per il centrodestra, che sfiderà Silvia Salis

“Sono veramente felice e accetto questa candidatura con grande passione, determinazione ed entusiasmo – ha detto Piciocchi in conferenza – un atteggiamento che in questi anni impegnativi ho cercato di mettere in campo tutti i giorni per la mia città”.

Le parole del candidato del centrodestra

Pietro Piciocchi è attualmente vicesindaco reggente del municipio, dopo che il sindaco Marco Bucci ha preso il posto di Giovanni Toti alla guida della Regione.

“Ho fatto riflessioni interiori dopo quanto è successo con l’elezione del Presidente Bucci: potevo ragionare che ho già dato il mio contributo. Ma chi nella vita ha ricevuto deve dare, chi come me ha ricevuto tanto deve restituire alla comunità” ha chiarito Piciocchi.

Proprio per questi motivi Piciocchi ha deciso “di accettare questa candidatura che mi è stata chiesta da tanti amici che fanno parte di una coalizione molto vicina. Vogliamo mettere al centro i cittadini perché sono al centro di tutto. Il nostro ruolo è il servizio ai cittadini, non il potere”.

L’attacco a Silvia Salis

Un passaggio del suo discorso è stato però dedicato alla sua rivale alle comunali, Silvia Salis, che è comunque una persona molto apprezzata da Piciocchi: “Mi lascia esterrefatto, senza nulla togliere al profilo di questa candidata che sicuramente è una persona rispettabilissima con qualità, il fatto che non siano riusciti a trovare un candidato radicato sul territorio dopo che per anni hanno insegnato il primato della politica e il primato di chi ha costruito una competenza dopo una lunga gavetta”.

Per Piciocchi pesa dunque il fatto che la sua rivale sia residente a Roma e non in Liguria, scelta che il candidato del centrodestra definisce “un’operazione da Guinness dei primati. Il candidato sindaco di Genova che vive a Roma? Prima ci hanno provato con Sant’Olcese, poi con Bogliasco, dopodiché sono andati a Roma”.

“Non sono parole nei confronti di Silvia Salis, che è una persona ammirevole e per cui nutro il massimo rispetto – ha comunque ribadito Picciocchi – Mi lascia perplesso tutta questa costruzione che si è aggregata intorno a lei e che francamente non so poi cosa potrà esprimere nel governo della città, che non bisogno di regolamenti di conti ma di concretezza, coesione, unità e stabilità”.