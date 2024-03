Pierpaolo a L'Eredità vince 47 mila euro alla ghigliottina ma è polemica sui social: cosa è successo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Niente bis alla ghigliottina per Pierpaolo. Dopo aver portato a casa 47 mila euro sabato sera, il campione de L’Eredità non è riuscito domenica a vincere il gioco finale del programma di Rai1. Sui social però divampano ancora le polemiche per il quiz di sabato sera, in tanti criticano gli autori perché uno dei termini scelti quale indizio sarebbe totalmente privo di senso.

L’Eredità, Pierpaolo vince 47 mila euro alla ghigliottina

Nella puntata di sabato 23 marzo di L’Eredità, il noto game show di Rai1 condotto da Marco Liorni in onda tutti i giorni alle 18:45, Pierpaolo ha vinto la sfida finale della ghigliottina aggiudicandosi un bottino di 47.500 euro, che si sommano ai 190 mila euro vinti nelle precedenti puntate.

Ieri, domenica 24 marzo, il campione de L’Eredità è arrivato nuovamente allo step finale del gioco ma questa volta non è riuscito ad indovinare la parola vincente, rimanendo a bocca asciutta.

Fonte foto: ANSA Marco Liorni, conduttore di L’Eredità su Rai1

La ghigliottina

La ghigliottina è la sfida finale del programma tv di Rai1 L’Eredità. In questo gioco, il conduttore Marco Liorni propone per cinque volte una coppia di termini e per ciascuna coppia il concorrente deve scegliere uno dei due termini cercando di individuare quello “giusto”.

I 5 termini “giusti” costituiscono poi i 5 indizi tramite i quali il concorrente deve individuare la “parola nascosta” vincente, cioè il termine a cui si riferiscono i 5 indizi.

Le polemiche sui social

Nella puntata di sabato 23 marzo gli indizi erano “pizza”, “rosso”, “crudo”, “romanzo” e “investire”. E la parola vincente indovinata dal concorrente Pierpaolo era “mattone”.

Sui social però sono mancate le polemiche da parte dei fan del gioco di Rai1. Su X (ex Twitter) c’è stata una pioggia di critiche verso gli autori del programma per i termini scelti come indizi.

Molti utenti hanno segnalato come una delle parole scelte per poter indovinare la parola vincente, “pizza“, non avesse senso. “La pizza mattone non esiste”, hanno scritto in tanti.