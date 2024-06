Pier Silvio Berlusconi e la frase sul ritorno di Enrico Mentana a Mediaset: l'ipotesi in caso di addio a La7

Per Enrico Mentana “le porte sono sempre aperte”. Lo ha detto Pier Silvio Berlusconi, interpellato su un possibile ritorno a Mediaset in vista della scadenza del contratto che lega il giornalista a La7.

Pier Silvio Berlusconi e il possibile ritorno di Enrico Mentana a Mediaset

Oggi, mercoledì 5 giugno, l’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha parlato lungamente della prossima stagione televisiva nel corso di una conferenza stampa che si è svolta a Cologno Monzese.

Nessuna preclusione per un possibile ritorno del fondatore del TG5:

Mentana è un grandissimo professionista dell’informazione e della televisione italiana. Per noi può fare tanto, ora e in futuro.

Berlusconi ha anche precisato di avere “un grandissimo rapporto” con l’attuale direttore del Tg di La7.

Le conferme di Merlino e Berlinguer

L’ad ha parlato anche di alcuni dei più recenti “acquisti” di casa Mediaset.

“Dei nuovi innesti siamo soddisfatti – ha spiegato Berlusconi – Myrta Merlino il pomeriggio ha fatto un buon lavoro, ha lavorato tanto e il prodotto è migliorato. Non abbiamo motivi per non riconfermare questo “Pomeriggio 5″ e Myrta Merlino alla conduzione”.

Elogi anche per Bianca Berlinguer: “Siamo molto soddisfatti, il prime time va alla grande”.

La battaglia dei numeri con la Rai

Le reti Mediaset nelle 24 ore hanno raggiunto, nella stagione 2023-2024, il 40,8% di ascolto medio.

Si tratta di un risultato che, dice Berlusconi, “ci rende il primo editore italiano“.

“Ma in realtà non è un nostro obiettivo – ha proseguito Pier Silvio – è un premio indiretto del lavoro fatto e non è un dato che possiamo sostenere. Anche per quantità di spesa e investimento”.

I dati citati da Berlusconi sono stati contestati ufficialmente dalla Rai, che ha pubblicato una nota in cui spiega che “considerando le reti generaliste, la Rai ha circa 5 punti di vantaggio su Mediaset nell’intera giornata e ben oltre 7 punti di vantaggio nella prima serata”.