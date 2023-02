Pier Silvio Berlusconi contro Zelensky a Sanremo 2023: cosa pensa del presidente dell'Ucraina al Festival

La polemica su Zelensky non si ferma. Tra gli ospiti dell’imminente Festival di Sanremo 2023, quello che sta facendo più discutere è proprio il presidente dell’Ucraina. Anche Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, si è detto contrario a questa scelta. L’editore ha poi affermato che le sue reti non faranno controprogrammazione all’evento.

Berlusconi contro Zelensky, il motivo dell’attacco alla Rai

L’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, in alcune dichiarazioni rilasciate durante la conferenza stampa sullo sviluppo digitale dell’azienda, riprese dall’Ansa, si è espresso contro il videomessaggio registrato dal presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, che sarà mandato in onda al Festival di Sanremo 2023 (probabilmente nel giorno della finale, sabato 11 febbraio).

“Da cittadino che paga il canone, non mi fa piacere che il Presidente ucraino intervenga al Festival. Mi sembra una ricerca di visibilità, mi turba, preferirei di no”, ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi.

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset

L’ad Mediaset ha poi aggiunto che “è certamente anche una questione di libertà di espressione, un presidente che vuole far sentire la sua voce e tutti noi siamo con lui e con l’Ucraina. Ma si parla di morti, cosa c’entra Sanremo?”.

Mediaset non teme il Festival

Pier Silvio Berlusconi si è poi soffermato sulle strategie di Mediaset per contrastare il Festival di Sanremo in fatto di ascolti. Rispetto agli anni scorsi, l’azienda non venderà pubblicità a prezzi scontati durante le serate dell’evento, e c’entrano anche i mondiali: “Non abbiamo alcuna intenzione di fare ‘controprogrammazione’ al Festival di Sanremo. Abbiamo visto che durante i mondiali in Qatar i nostri ricavi non ne hanno risentito e abbiamo deciso di mantenere una settimana a prezzo normale e non scontato per la pubblicità.”

Gli altri grandi ospiti del Festival

Oltre a Zelensky, questa edizione del Festival di Sanremo vedrà avvicendarsi sui vari palchi, quello dell’Ariston e quelli esterni, una serie di ospiti di caratura nazionale e internazionale.

Nel teatro più ambito d’Italia si esibiranno vari artisti: dai Pooh ai Måneskin, passando per Mahmood e Blanco, fino a Peppino di Capri e al cast della fiction Mare Fuori. Gli ospiti internazionali saranno invece i Black Eyed Peas e i Depeche Mode, gli ultimi a essere annunciati dal conduttore delle serate Amadeus.

All’esterno dell’Ariston, in piazza Colombo, canteranno invece Achille Lauro, Annalisa, Piero Pelù, La Rappresentante di Lista, Francesco Renga e Nek.

Infine, Salmo, Fedez, Guè e Takagi & Ketra si esibiranno sulla nave Costa Smeralda, ormeggiata nel porto della cittadina ligure.