Pier Luigi Bersani stronca Roberto Vannacci: "È il salvagente di Salvini". Cosa ha detto sulla Decima MAS

Durissima la critica di Pier Luigi Bersani al generale Roberto Vannacci, a Matteo Salvini e in generale rivolta a tutto il centrodestra, durante la partecipazione alla trasmissione di La7 “Otto e Mezzo”. Nella puntata di venerdì 7 giugno, il dem ha detto la sua in merito all’avventura europea dell’autore del libro Il mondo al contrario, affermando che il suo ruolo all’interno dell’area politica è ben definito: ovvero rendere accettabile la trazione di estrema destra.

Pier Luigi Bersani su Roberto Vannacci: “È il salvagente di Salvini”

Durante la trasmissione Lilli Gruber ha chiesto espressamente a Pier Luigi Bersani un commento sulla candidatura di Roberto Vannacci, invitandolo a fare un pronostico sulla riuscita dell’operazione.

“Vannacci è il salvagente di Salvini” ha sentenziato Bersani. “Ha una funzione, come succede in tutte le destre europee, tipo anche la Francia di Le Pen”.

Il riferimento di Bersani è al tentativo di spostare l’asticella sempre più verso gli estremi, per ammorbidire la percezione da parte dell’elettorato di chi è davvero all’apice del movimento politico.

“Per superare la linea tagliafuoco ti serve uno che stia ancora piu a destra. Se sbuca Zemmour, uno conclude: ‘va beh, la Le Pen è normale, che problema c’è’.

“Adesso qui sbuca Vannacci e il senso è: va beh, teniamoci la Meloni” ha aggiunto Bersani.

Pier Luigi Bersani e l’invito beffardo a Roberto Vannacci: “Ti porto io a vedere la Decima”

Bersani ha poi voluto ribadire l’importanza di dare il giusto peso al generale Vannacci e alle sue affermazioni, evitando di ridurre la sua figura a quella di una semplice caricatura.

“Io non sono d’accordo che Vannacci diventi una macchietta” ha spiegato Bersani. “Perché Vannacci butta fuori delle cose che non è che non ci siano in giro. Io non sono d’accordo con chi dice ‘non parlatene, perché gli fate propaganda’.”

Poi arriva la beffarda proposta. “Io dico questo a Vannacci: vuoi la ‘decima’? Ti porto in alcuni posti in cui ti danno la decima, l’undicesima, la dodicesima… fino alla centesima” ha affermato.

“Perché se ne sono viste di cotte e di crude a proposito di X Mas al nord. Quindi lo porto io in qualche posto, se vuole fare un giro con me” ha concluso.